O jovem brasileiro Miguel Costa disputa neste final de semana o WSK Champions Cup, primeira competição do World Series Karting na temporada 2023. O torneio em Lonato marca também o segundo desafio de Miguel a bordo da equipe de Fernando Alonso no kartismo.

A estreia de Miguel na categoria OK ocorreu no último final de semana no Winter Cup, que foi utilizado pelo brasileiro como uma etapa de adaptação ao novo equipamento.

“Eu gostei muito desse primeiro desafio competindo com a DPK Racing. Eu fui muito bem recebido pela equipe e me sinto mais preparado para a abertura do WSK. Foi bom ter voltado a competir em Lonato, onde vamos seguir correndo nesta semana”, diz Miguel, que tem apenas 13 anos.

Piloto integrante da Academia da Sauber, ligada à equipe Alfa Romeo de Fórmula 1, Miguel acumula pódios em sua carreira no WSK, Campeonato Italiano de Kart e no Champions of the Future, além de diversas conquistas no kartismo americano e top 10 no Mundial de Kart em 2021.

"A temperatura aqui tem sido um desafio, perdemos até um dia de treinos por conta da neve na semana passada, mas fiquei feliz de conseguir ganhar posições durante as baterias e esperamos chegar forte na final desta semana”, completa Miguel.

Os treinos oficiais do WSK serão iniciados nesta quarta-feira (25) e as primeiras provas estão prevista para serem realizadas na sexta-feira (27). As finais de todas as categorias foram agendadas para o domingo (29).

