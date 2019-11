Com a ascensão de jovens como Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, muitos se perguntam quem serão os próximos 'meninos' de destaque na Fórmula 1. Para responder, temos que nos voltar ao kart, a base do esporte a motor mundial.

Categoria formadora de todo piloto que vai para o topo do automobilismo, o kartismo teve a decisão de títulos mundiais em diversas categorias nas últimas semanas. Com isso, temos fortes indícios de quem serão os novos nomes com moral para pleitear uma vaga na F1 nos próximos anos.

E assim como no futebol clubes como Real Madrid, Ajax e Manchester City buscam os seus 'Vinicius Jr, Rodrygo, David Neres e Gabriel Jesus', as equipes também querem largar na frente com as promessas.

Além de Fórmula 2, F3 e companhia, os campeonatos de kart para jovens pilotos já dão mostras de quais talentos poderão estar na F1 em um futuro não tão distante. Especialmente nas classes OK Júnior (para competidores de 11 a 15 anos) e OK (14 anos em diante).

E ambas têm o envolvimento de equipes da F1. Uma delas é a Mercedes, por meio da equipe de Nico Rosberg, campeão da F1 pelo time germânico em 2016. Um de seus pilotos mais destacados é o britânico Taylor Barnard, que tem 14 anos e foi segundo no Mundial de OK.

Além dele, há o italiano Andrea Kimi Antonelli na OK Junior. O piloto de 13 anos tem Kimi no nome em homenagem a Kimi Raikkonen, campeão da F1 pela Ferrari em 2007 e atualmente na Alfa Romeo-Sauber.

A escuderia suíça, aliás, é outra bastante atuante no kart, apoiando o britânico de 16 anos Dexter Patterson, que já foi campeão do mundo na OK Júnior e agora está na OK. O time também está com o suíço Joshua Dufek, outro de 16 anos que está na OK.

Na mesma categoria (que dá o melhor panorama, tendo em vista a idade dos competidores), há ainda a presença da austríaca Red Bull, que suporta o britânico de 15 anos Harry Thompson, terceiro no Mundial e que vem andando bem desde o ano passado.

Há também a tradicional equipe italiana da Tony Kart, que tem o apoio da Ferrari e conta com o brasileiro Matheus Morgatto, de 15 anos, como um dos pilotos. Eles também têm o italiano Lorenzo Travisanutto (20 anos), bicampeão do mundo que corria pela equipe de Rosberg até o fim de 2018.

Outro que se destaca na OK é o italiano Gabriele Mini, de 14 anos. Ele fez a pole no Mundial e é piloto de Nicolas Todt [empresário e filho de Jean Todt, atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo e ex-dirigente da Ferrari na F1]. Além de empresário, Nicolas tem envolvimento com várias equipes, como a própria escuderia italiana e a Renault.

Na OK Júnior, um representante do Brasil é um dos principais destaques, embora ainda não esteja ligado às equipes da F1. Trata-se de Rafael Câmara, vice-campeão no Mundial deste ano e campeão brasileiro de kart em 2018.

KZ

Nas categorias KZ1 e KZ2, que usam karts com marchas, não há a presença das equipes da F1, já que os pilotos são mais velhos e profissionais do kartismo, ganhando salário para correr pelos próprios times da modalidade.

De todo modo, há boas histórias em todos os níveis do kart. No Mundial da KZ, por exemplo, os dois primeiros colocados, o holandês Marijn Kremers e o italiano Riccardo Longhi, são pilotos da Birel Art, que tem o Nicolas Todt como um dos donos.

Os dois são pilotos muito rápidos e, paralelamente, trabalham na fábrica, exercendo também a função de mecânico. Kremers, inclusive, trabalha com Júlia Ayoub, uma menina brasileira que corre o Mundial na OK Júnior.

Também é interessante destacar que o pódio do Mundial da KZ1 foi completado pelo holandês Bas Lammers. Ele tem deficiência auditiva, mas enfrenta todos os concorrentes em altíssimo nível no kartismo há muitos anos.