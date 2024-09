A partir desta quinta-feira (12), 17 pilotos brasileiros estarão em busca de um sonho: conquistar um título mundial de kart. Com a segunda maior delegação do Mundial FIA Karting e da Copa do Mundo de Kart OK N, essa presença expressiva é resultado da verdadeira revolução que a Gestão Giovanni Guerra, da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), está promovendo no kart brasileiro.

Além de novos campeonatos, a entidade tem dado suporte econômico, técnico e desportivo aos kartistas que conquistaram vagas em competições realizadas pela Comissão Nacional de Kart (CNK).

A disputa, que marca o aniversário de 60 anos do Mundial de Kart (a primeira edição foi realizada em 1964 na Pista d’Oro em Roma, na Itália), acontecerá no Kartódromo PF International, em Grantham, na Grã Bretanha, com as Finais no domingo (15), ocasião em que nossos kartistas tentarão repetir o feito que apenas quatro brasileiros conquistaram até aqui: Guga Ribas (1986), Gastão Fráguas (1995), Ruben Carrapatoso (1998) e Matheus Morgatto (2022).

Somando os competidores no Mundial e na Copa do Mundo OK N são 262 inscritos de 59 países. Com seus 17 pilotos, a delegação brasileira estará atrás apenas dos donos da casa, com 56 inscritos. A Itália aparece em terceiro, com 16.

Giovanni Guerra e Rubens Carcasci acompanharão o evento e este recorde tão importante para o kartismo brasileiro num Mundial da FIA. O engenheiro Ricardo Molina, responsável técnico da CNK, também estará presente, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento dos motores OK N e suas vistorias técnicas, já que estes motores serão adotados no Brasil a partir de 2025.

Entre os brasileiros na disputa, cinco integram a Academia CBA de Pilotos, prêmio que receberam por suas conquistas na Regional Cup Brasil, disputada em julho na Paraíba. Os cinco ganharam suas inscrições e todos os equipamentos (motor, kart), além de um mecânico da equipe de fábrica italiana Parolin, parceira da CBA nesta premiação.

No Mundial de Kart, a CBA terá como pilotos de sua academia o paulista Vinícius Ferro (OK Júnior) e o brasiliense Gabriel Koenigkan (OK FIA). Já na Copa do Mundo OK N, estarão o paulista Enzo Prando, o mineiro Lucas Moura e o gaúcho Heitor Farias.

Os demais kartistas brasileiros estarão nas categorias OK Júnior (Augustus Toniolo, Caio Zorzetto, Lucas Correa, Marcelo Tortato e Victor Alencar) e na OK FIA (Allan Croce, Bernardo Bernoldi, Enzo Nienkotter, Olin Galli, Matheus Morgatto, Miguel Costa e Murilo Rocha).

“A expectativa para disputar o Mundial com a Parolin está bem alta. Fizemos alguns testes na semana passada e conseguimos desenvolver bastante o equipamento. Mas agora a disputa começa para valer, mas acredito que estamos no caminho certo e vamos brigar por um bom resultado”, declarou Koenigkan, vencedor da Regional Cup na OK FIA e que competirá seu primeiro Mundial aos 15 anos.

Ferro também fará sua estreia na principal competição de kart do mundo. “Minha expectativa é conseguir aproveitar e absorver o máximo de conhecimento da pista, e quero aprender como acontece o kartismo europeu, para quando eu voltar, ser um piloto mais experiente”, ressaltou o paulista de 13 anos, campeão da OK Júnior na Regional Cup.

“Sobre o campeonato, minha expectativa é fazer boas classificatórias, chegar à Final e tentar ficar entre o Top-10 na competição”, completou Ferro.

Mais velho entre os pilotos da Academia CBA, com 24 anos, Prando também viverá a experiência de seu primeiro evento mundial da FIA. “É uma emoção muito grande poder realizar o grande sonho de estar dentro de um Campeonato Mundial representando o Brasil”, destacou.

“Chego com muito otimismo e focado em fazer o melhor trabalho possível dentro da pista. Com certeza participar da Copa do Mundo com os motores OK N vai ser um grande desafio, principalmente na adaptação ao circuito e equipamento, mas vamos trabalhar duro para voltar para casa com o melhor resultado possível”, finalizou Prando.

Já Lucas Moura e Heitor Farias, ambos com 15 anos, estarão num Mundial pela segunda vez em suas carreiras. “Queria agradecer à CBA pela oportunidade de ter disputado a Regional Cup e conseguir a vaga para a Copa do Mundo. Espero usufruir o máximo desta oportunidade”, comentou Moura.

“Vai ser muito bacana poder correr a Copa do Mundo, numa pista onde nunca corri e espero me adaptar rápido para fazer um bom campeonato”, afirmou Farias.

Além dos cinco, mais dois pilotos também disputam o Mundial com a mesma premiação (inscrição, kart e motor em parceria com a Parolin), conquistada no Sul-americano de Kart no mês passado, no Rio Grande do Sul. Neste caso, o prêmio foi oferecido pela FIA, que apoiou o evento pela primeira vez no continente. Enzo Nienkotter (OK FIA) e Victor Alencar (OK Júnior) foram os premiados na ocasião.

Os pilotos também contarão com o suporte de um consultor técnico especial na Inglaterra. O experiente Luiz Sergio Ferraz dos Santos, mais conhecido como “Zé Bolão”, foi contratado pela CBA para ajudar os pilotos a se adaptarem mais rapidamente ao formato da disputa e ao trabalho com a equipe. Fluente em italiano e inglês, Zé Bolão também terá a missão de intermediar as conversas entre os pilotos, os mecânicos e o chefe da equipe oficial italiana Parolin.

