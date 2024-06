Uma grande notícia para o kartismo da América do Sul foi revelada nesta segunda-feira (dia 24) pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Num projeto inédito, reunindo 11 países do continente, o Campeonato Sul-americano de Kart voltará a ser disputado e passará a contar com total apoio e reconhecimento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A competição está marcada entre os dias 22 e 25 de agosto e acontecerá no kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Lideradas pelo Brasil, federações de mais 10 países do continente se uniram para esta nova fase da competição, que visa o crescimento e evolução do kartismo na região: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

O Sul-americano não era realizado desde 2019, quando também foi disputado no Velopark. A competição deste ano englobará as categorias OK Júnior, OK FIA, KZ Graduado, KZ Master e X30 Master e será voltada a pilotos classificados nas competições nacionais ou indicados pelas federações dos países participantes.

“É com muita satisfação que anunciamos esta grande novidade para o kartismo da América do Sul. Não se trata apenas da volta do Sul-americano de Kart, mas de todo um projeto que passa a ter apoio da FIA e a união de 11 países que estão empenhados no crescimento e evolução do kart na região, para que nossos pilotos possam chegar cada vez mais preparados e fortes nos campeonatos Mundiais”, comentou Giovanni Guerra, presidente da CBA.

“Essa é uma grande conquista de todo o automobilismo da América do Sul e agradecemos demais o apoio do Mohammed bin Sulayem, presidente da FIA, e da Fabiana Ecclestone, vice-presidente da FIA para o Esporte na América do Sul. Em breve, teremos ainda mais novidades e temos certeza de que com este projeto iniciamos uma fase ainda mais forte do nosso kartismo”, completou Guerra.

Na disputa do Sul-americano, as categorias OK Júnior, OK FIA, KZ Graduado e KZ Sênior seguirão o regulamento da FIA, incluindo o quesito de idade, com a OK Júnior e a OK FIA tendo os mesmos motores que estão sendo utilizados na Regional Cup de Kart Brasil e sorteados.

Já para a X30 Master (aberta a pilotos com idade mínima de 28 anos completados em 2024) valerá o Regulamento Nacional de Kart (RNK) da CBA, também com motores sorteados.

Todos os pilotos deverão ser portadores da Cédula Desportiva Nacional de seus países, com validade para 2024, e desde que enquadrados nas categorias previstas no regulamento.

A participação nas categorias OK Júnior, OK FIA e X30 Master será por meio de convite. Cada federação poderá indicar o número máximo de três pilotos por categoria. O número máximo de participantes será de 40 pilotos, sendo 33 indicados e os sete restantes por ordem de efetivação da inscrição. Já na categoria KZ não haverá limite de inscritos.

A competição será disputada em duas provas classificatórias, uma Pré-final e uma Final. Todos os detalhes do regulamento desportivo e técnico já estão disponíveis no site da CBA, nas versões em português, espanhol e inglês, que você pode ver AQUI.

Em breve, a CBA também divulgará os critérios para a classificação dos pilotos brasileiros para a competição.

