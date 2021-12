Chegou ao fim a maior edição da história do Campeonato Brasileiro de Kart. Com o recorde de 545 inscrições, as disputas do último sábado (18) revelaram novos campeões no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).

Com 11 corridas eletrizantes e 12 títulos em jogo, foram conhecidos os vencedores da Júnior Menor, Júnior, Graduados A, Graduados B, Sênior B, Novatos, KZ Graduado + KZ Sênior, Sênior A, Super Sênior, Super Sênior Master e F4 Sênior.

Como no Grupo 1, encerrado semana passada, as decisões deste sábado foram eletrizantes e surpreendentes. Com muitas provas decididas no final, pegas e ultrapassagens em todas as disputas.

Na Super Sênior, Rodrigo Piquet, de 48 anos, tornou-se tetracampeão em uma corrida em que os adversários não tiveram chances. A Super Sênior Master viu Amilcar Mugnaini levar o título. Na Júnior Menor, Gabriel Sano, de 12 anos, foi o grande vencedor.

Na KZ Graduados, a vitória chegou de forma inesperada para Bruno Grigatti, após a desclassificação de João Rosate. O paulista de 32 anos conquistou seu primeiro título Brasileiro. A KZ Graduados Sênior teve a vitória da superação de Waldir Belizário Jr., que correu depois de sofrer um acidente no começo de novembro. Foi seu segundo Brasileiro.

Na Sênior B, Gustavo Kalinowski herdou a vitória nos instantes finais - depois que o rival Rafael Prada sofreu uma punição de cinco segundos - e faturou seu primeiro título. Pela Novatos, João Tesser também pôde finalmente comemorar, depois de bater na trave por duas vezes. O paulista de 20 anos ganhou seu primeiro título Brasileiro. Outro que estreia entre os campeões do evento é Matheus Ferreira, brasiliense de 14 anos, que venceu na Júnior. Na Sênior, o título ficou com o catarinense Leonardo Nienkotter, de 43 anos.

Na Graduados A, o paulista Matheus Morgatto, de 18 anos, superou os decacampeões Brasileiros Olin Galli e André Nicastro para conquistar seu primeiro título no campeonato. Já na Graduados B, quem se destacou foi o catarinense Gabriel Gomez, de 15 anos. O pole no Mundial deste ano tornou-se tricampeão.

Fechando o Grupo 2, a F4 Sênior encerrou as disputas no Kartódromo Beto Carrero. Matheus de Castro venceu a prova, mas acabou punido por atitude antidesportiva contra Roberto Wuthstrack Jr., que herdou a vitória.

Os 12 se unem aos oito campeões do Grupo 1, que coroou: Olin Galli (OK), Guilherme Quinteiro (OK Júnior), Murilo Fiore (F4 Graduados), Rafael Vasco (F4 Júnior), Bernardo Leal (Mirim), Christian Mosimann (Cadete), Marcos Silva (F4 Super Sênior) e Luis Armani (F4 Super Sênior Master).

Organizada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), a 56ª edição do Brasileiro de Kart foi a primeira sob o comando da nova gestão do presidente Giovanni Guerra e que tem como presidente da Comissão Nacional de Kart (CNK) Rubens Carcasci.

O número de inscrições superou o recorde anterior (522), quando o Brasileiro aconteceu pela primeira vez no Beto Carrero, em 2017. Na ocasião, a CBA foi premiada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pela realização do maior campeonato de kart do mundo até então.

