Kart: Rafa Câmara corre pelo título do WSK Super Masters Series

Rafa Câmara corre nesta semana por seu segundo título em dois campeonatos de primeira linha do kartismo mundial em 2021 e pelo terceiro título consecutivo como piloto da Oak Racing Team (ORT).

O palco da decisão do WSK Super Masters Series é o tradicional kartódromo de Lonato, na Itália. É a quarta e última etapa do campeonato, que viu o pernambucano de 15 anos de idade na liderança desde a abertura.

O vice-campeão mundial de 2019 soma 255 pontos. O perseguidor mais próximo é o italiano Andrea Kimi Antonelli, companheiro de Rafa na equipe Kart Republic e piloto de desenvolvimento da Mercedes, com 196. O finlandês Tuuka Taponen aparece em terceiro com 157. Em quarto está o britânico Arvid Lindblad, também representante da Kart Republic e integrante do programa de desenvolvimento de talentos da Red Bull, com 145. Com 123, o russo Artem Severiukhin completa o top-5. Estão em jogo em Lonato 153 pontos, sendo 13 distribuídos nas corridas preliminares, 60 para os vencedores das pré-finais e 80 para o vencedor da final.

A final do WSK Super Masters Series é o sexto evento de primeira linha da temporada 2021 e tem nada menos que 70 inscritos. O piloto ORT é o único que figurou no pelotão de elite em todas as etapas do calendário até aqui.

Ele iniciou o ano com título no WSK Champions Cup em Adria, palco da abertura do Super Masters Series também vencida pelo pernambucano. O campeonato então passou por Sarno e La Conca, sempre com Rafa Câmara no topo da tabela de pontos.

Esta é sua terceira temporada dedicada ao kartismo europeu e a primeira na prestigiada equipe Kart Republic. A organização comandada pelo italiano Dino Chiesa e revelou para o automobilismo nomes como Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

A programação da etapa final do Super Masters Series determina treinos livres na quarta e quinta. Na sexta acontece o quali e a primeira preliminar. O sábado é dedicado a mais duas baterias da primeira fase, com o domingo consagrado às pré-finais e final. A jornada de domingo será transmitida pelo site oficial da WSK e seus canais em mídia sociais. A primeira pré-final da classe OK tem largada prevista para 5h40 (horário de Brasília) e a finalíssima para as 9h20.

Caso confirme o título em Lonato, será o terceiro campeonato consecutivo com as cores da ORT no currículo de Rafa Câmara. Ele estreou o patrocínio no Campeonato Brasileiro de Kart de 2020, quando prevaleceu na classe OK CIK/FIA. Seu segundo título nacional foi obtido no kartódromo de Birigui (SP), o mesmo que receberá no fim do mês de outubro o Campeonato Mundial - que, pela primeira vez na história, será realizado no Brasil.

“Corremos há duas semanas em Lonato pelo Euro Series e nossa performance foi boa tanto no seco quanto na pista molhada”, disse Rafa. “Construímos o campeonato da Super Masters Series com muito trabalho e vamos continuar dando o máximo para retribuir na pista a confiança da ORT. Estou muito contente em competir em alto nível e vamos muito motivados tentar mais uma conquista.”

