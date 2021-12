A primeira fase do 56º Campeonato Brasileiro de Kart, o maior de todos os tempos, foi encerrada com corridas emocionantes no Kartódromo Internacional do Beto Carrero. Um dos maiores destaques foi a 'arrancada' de Christian Mosimann para o título da Cadete.

O jovem catarinense começou a prova em 12º e seguiu de perto a disputa pela liderança entre Theo Salomão, Francisco Camilo, Guilherme Moleiro e Vinícius Ferro. Ele se manteve atrás dos ponteiros, longe de confusões, e aproveitou toques entre competidores para assumir a ponta, que rendeu taça.

O evento também teve outros momentos históricos, como o décimo título de Olin Galli na OK, as conquistas inéditas de Guilherme Quinteiro na OK Júnior, Márcio Eduardo e Luiz Armani na F4 Super Sênior e Super Sênior Master, respectivamente, além de Rafael Vasco 'inaugurando' a F4 Júnior.

Top 3 de cada categoria nas finais da primeira fase do 56º Campeonato Brasileiro de Kart

- Mirim

1 - Bernardo Moraes Leal

2 - Miguel Barbosa

3 - Lucas O. Ferreira

- Cadete

1 - Christian Mosimann

2 - Francisco Neto Camilo

3 - Guilherme Moleiro

- F4 Júnior

1 - Rafael B. Vasco

2 - Dudu Palu

3 - Guilherme S. Heidem

- F4 Graduados

1 - Murilo Fiore

2 - Diego Dias Said

3 - Lucca Croce

- F4 SS / SSM

1 - Marcos A. da Silva

2 - Marcio E. Pereira

3 - Fausto Queiros de Sá

- OK

1 - Olin Vieira Galli

2 - Matheus Morgatto

3 - Gabriel Gomez

- OK Júnior

1 - Guilherme Quinteiro

2 - Gabriel L. Moura

3 - Lucas M. de Castro

