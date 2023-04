Carregar reprodutor de áudio

Com o objetivo de fortalecer e ampliar a presença feminina na base do automobilismo nacional, a Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) - criada na nova gestão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e presidida pela pilota Bia Figueiredo – anuncia a primeira Seletiva de Kart FIA Girls On Track, que será realizada no dia 8 de maio, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

Serão três categorias em disputa: Cadete (pilotas entre 8 e 11 anos), Júnior (12 a 15 anos) e Graduados (16 a 25 anos). Poderão participar pilotas amadoras, alunas da escolinha de kart da Granja Viana, pilotas de F4 e Rental Kart.

As inscrições para a seletiva são gratuitas e já estão abertas aqui.

Em cada categoria, o limite será de 16 participantes, totalizando 48 pilotas no evento. A Seletiva de Kart FIA Girls on Track será disputada em um único dia, com um treino para cada categoria, um classificatório, baterias eliminatórias e final.

As competidoras utilizarão os karts Rental do Kartódromo Granja Viana, que é parceiro da CBA e CFA para a realização do evento. Os equipamentos serão cedidos gratuitamente para as pilotas, que, no entanto, deverão utilizar capacetes, macacões, sapatilhas, luvas e balaclavas próprias e adequadas para a competição. As despesas com traslado e possíveis viagem e hospedagem também serão de responsabilidade das participantes.

As campeãs de cada uma das três categorias serão premiadas com inscrição gratuita e equipamento (chassi + motor + equipe + pneus) para disputar em julho a 24ª edição da Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). A premiação total do evento será equivalente a aproximadamente 30 mil reais. *

Para a seletiva, não será necessária filiação junto à CBA. No entanto, as campeãs precisarão da cédula da entidade para a disputa da Copa Brasil.

A campeã da Cadete será inscrita na mesma categoria na Copa, com a disputa entre os dias 19 e 23 de julho no Beto Carrero. Já a vencedora da seletiva na categoria Júnior estará na F4 Júnior e a da Graduados na F4 Graduados, entre os dias 25 e 29 de julho.

Durante o evento na pista catarinense, elas serão acompanhadas de perto por Bia Figueiredo, que trabalhará ao lado da Comissão Nacional de Kart (CNK), exercendo a função de piloto consultor na Copa.

Esse é o primeiro de outros importantes projetos visando uma maior participação feminina no automobilismo e que serão apresentados ao longo do ano pela CFA. Além de Bia Figueiredo, a comissão ainda conta com duas profissionais com muita experiência na modalidade: a publicitária Bruna Frazão e a engenheira da Stock Car Rachel Loh.

“Estamos muito felizes em poder realizar essa primeira seletiva, com o objetivo de aumentar o número de meninas no kartismo brasileiro, fortalecendo a base do nosso esporte. Nos últimos campeonatos nacionais, já vimos um bom número de pilotas acelerando, mas ainda é algo que representa pouco mais de 2% dos inscritos no geral. Então, esperamos que iniciativas como essa possam ajudar ainda mais no crescimento futuro”, declarou Bia Figueiredo.

*Despesas com traslado, hospedagem e alimentação para a disputa da Copa Brasil de Kart serão de responsabilidade das vencedoras.

EXCLUSIVO: Ouça Massa detalhando possível judicialização do GP de Singapura de 2008

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: