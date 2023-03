Carregar reprodutor de áudio

O mineiro Lucas Moura será o representante brasileiro no Troféu Academy da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) na edição de 2023, que contará com etapas na República Tcheca, Dinamarca e Itália.

Moura foi selecionado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) por seu resultado no Campeonato Brasileiro de Kart do ano passado, na categoria OK Júnior, e seguindo os critérios estabelecidos pela FIA para a competição.

A vaga, a princípio, ficaria com o campeão da OK Júnior, mas o fato de Alfredinho Ibiapina – que conquistou o título – completar 15 anos em 2023 impediu sua participação pelas regras do Troféu Academy.

Vice-campeão, Gabriel Koenigkan também não poderá participar, pois irá competir no Europeu de Kart deste ano, o que o torna inelegível para a disputa pelo regulamento da FIA.

Artur Hoff (terceiro colocado no Brasileiro) e Fausto Filho (quarto) abriram mão da oportunidade por motivos pessoais. Guilherme Favarete (quinto) também não pode ser selecionado por não atender o critério de idade da competição. Desta forma, Moura – que foi o sexto colocado na disputa – ficou com a vaga.

O piloto, que completa nesta quarta-feira (15) 14 anos de idade, iniciou sua carreira no kart aos 7. De lá para cá, vem somando títulos e vitórias. Já foi bicampeão Mineiro (2017 e 2019), vice-campeão Paulista (2017), tricampeão da Taça Minas Gerais (2017, 2018 e 2019), campeão Catarinense (2021) e vice-campeão da Copa Brasil no ano passado na F4 Júnior.

No Brasileiro de Kart, também já foi ao pódio em 2019 (terceiro lugar na Cadete), em 2021 (terceiro lugar na OK Júnior) e 2022 (quarto lugar na F4 Júnior).

“Minhas expectativas são boas. Será a primeira vez que vou correr na Europa e estou muito feliz pela oportunidade. Espero representar bem o Brasil e fazer boas corridas”, declarou Moura.

A disputa do Troféu Academy da FIA terá início entre os dias 18 e 21 de maio em Trinec (República Tcheca). A segunda etapa acontecerá entre 15 e 18 de junho em Rodby (Dinamarca) e a última rodada será entre 27 e 30 de julho em Cremona (Itália).

Criado em 2010, o Troféu Academy da FIA tem como objetivo revelar novos talentos, reunindo cerca de 50 pilotos do mundo todo, com idades entre 12 e 14 anos e indicados pelas entidades do automobilismo de cada país. Para garantir a igualdade na disputa, todos os equipamentos (chassis, motores e pneus) são idênticos, abrindo espaço para o talento dos pilotos aparecer na pista.

Estrelas da Fórmula 1 atual, como Charles Leclerc, George Russell e Esteban Ocon, já passaram pela competição.

Troféu Academy FIA 2023:

18-21/05 Trinec * (CZE)

15-18/06 Rodby * (DIN)

27-30/07 Cremona (ITA)

* Sujeito a inspeção técnica da pista

