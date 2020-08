Kart: Miguel Costa bate recorde ao subir para categoria Júnior com 11 anos na Itália

Jovem revelação brasileira na Europa, Miguel Costa é um dos destaques do país no kartismo internacional e já prepara para realizar o sonho de competir no Mundial de Kart no Brasil em 2021.

No último final de semana, o piloto de apenas 11 anos iniciou uma nova fase na carreira ao disputar suas primeiras provas na categoria Júnior, que abriga tradicionalmente pilotos entre 12 e 14 anos. Campeão do Italiano de Kart em 2019 entre os estreantes, Miguel foi o sexto colocado na final da etapa do IAME Series em Adria e aprovou o aprendizado na nova categoria.

“Durante toda minha carreira, eu subi de categoria mais cedo. Fui da Micro para a Mini com apenas 8 anos e agora, mais uma vez, junto com meu time decidimos subir para a OK Júnior. Eu me sinto forte e preparado para essa nova jornada", disse Miguel, que também correu várias etapas no World Series Karting (WSK) na Europa, um dos principais campeonatos de kart do mundo.

Miguel faz parte dos jovens talentos da Sauber Karting Team, que tem parceria com a equipe Alfa Romeo da F1. Mais jovem brasileiro nas principais competições de kart da Europa, Miguel ainda se destacou no último final de semana com o terceiro lugar geral no classificatório e em uma das baterias classificatórias. O objetivo de Miguel é finalizar bem sua preparação para o Italiano de Kart, que começará na próxima semana.

“Tive bons resultados nas baterias classificatórias depois de ter ficado apenas um décimo da pole. Fiz também uma boa corrida na final, na qual larguei em 12º e terminei na sexta posição.”

“Saio feliz e de cabeça erguida, tinha velocidade para lutar pela vitória, mas bateram em mim na primeira bateria e isso atrapalhou um pouco minhas chances para largar mais à frente no grid da final. Agora vamos para casa e semana que vem estaremos novamente na Itália para voltar a acelerar”, disse Miguel.

O jovem piloto da Sauber Karting Team segue nesta semana para Siena para disputar a próxima etapa do IAME Series. Já primeira etapa do Campeonato Italiano de Kart, onde ele também compete na categoria Júnior, está marcada para os dias 7, 8 e 9 de agosto no Circuito Internacional de Triscina, no Sul da Itália.

