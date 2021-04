Kart: Rafa Câmara conquista título do WSK Super Masters Series

O principal piloto do kartismo mundial em 2021 é brasileiro e atende pelo nome Rafael Câmara. O piloto da Oak Racing Team (ORT) levantou neste domingo seu segundo título em dois campeonatos na Europa.

Com o segundo lugar na etapa final do WSK Super Masters Series em Lonato, o pernambucano faturou o campeonato de quatro etapas com 92 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o italiano Andrea Kimi Antonelli, afiliado ao programa de desenvolvimento de talentos da Mercedes. O terceiro lugar ficou com Arvid Lindblad, vencedor da etapa de Lonato e integrante do projeto da Red Bull.

Os karts dos três competidores da classe OK são preparados pela Kart Republic, escuderia do mítico preparador italiano Dino Chiesa, responsável por revelar para o automobilismo nomes como os dos campeões mundiais de F1 Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

“Estou muito feliz por mais essa conquista e tenho que agradecer a todos da Kart Republic pelo equipamento”, disse Rafa. “Tivemos grandes corridas em Lonato e senti que o pessoal do Brasil mandou muita energia positiva desde sexta-feira. Fico feliz em retribuir na pista a confiança da ORT em meu trabalho.”

“Agradeço também ao Dudu Massa, pois seu trabalho como agente me permite ficar totalmente focado na pista e ter tranquilidade para fazer o que mais amo. Tivemos um grande início de temporada e vamos trabalhar mais forte ainda para seguir evoluindo e buscando mais troféus”

A jornada de Rafa Câmara na etapa final em Lonato começou impecável.

Na sexta-feira ele cravou a pole e venceu a primeira eliminatória de ponta a ponta. No sábado, mais duas vitórias com 100% de voltas lideradas. Largando da pole na pré-final A, o vice-campeão mundial em 2019 saiu com acerto para seu kart crescer na segunda metade da prova. Caiu para quinto ao término da primeira volta, mas teve tranquilidade para ir buscando os concorrentes. Na metade da prova já liderava com margem confortável e assim levou até a bandeirada.

Na final, novamente largando da pole, a meta era assegurar o título. Seu rival direto, Antonelli, caiu para fora do top5 logo no início. Alheio aos problemas do italiano, Rafa abriu vantagem na frente, acompanhado por Lindblad. Eventualmente o piloto Red Bull ultrapassou o brasileiro de 15 anos de idade, que seguiu tranquilo em segundo até a bandeirada para assegurar mais uma conquista internacional.

O título do Super Masters Series foi o segundo do piloto ORT na Europa em 2021. Em fevereiro, ele conquistou o WSK Champions Cup em Adria, outra vez com Antonelli como vice-campeão e Lindblad em terceiro.

Considerando os mais de 300 competidores regulares dos eventos promovidos pela WSK –os principais nomes do kartismo no planeta–, Rafa Câmara é o único que terminou todas as etapas realizadas em 2021 entre os seis primeiros.

A conquista do Super Masters Cup foi a terceira levando as cores da Oakberry em seu kart. Em dezembro de 2020, Rafa levantou seu bicampeonato brasileiro na pista de Birigui ao estrear como piloto ORT. O kartódromo no interior paulista é o mesmo que receberá no final de outubro o Campeonato Mundial de Kart, evento que pela primeira vez na história acontecerá em território brasileiro.

WSK Super Masters Series – Etapa 4 (top5):

1 - Arvid Lindblad (GBR)

2 - Rafa Câmara (BRA)

3 - Luigi Colucio (ITA)

4 - Artem Severiukhin (RUS)

5 - Joseph Turney (GBR)

WSK Super Masters Series – Classificação final (top5):

1 - Rafa Câmara (BRA) - 388 pontos

2 - Andrea Kimi Antonelli (ITA) - 296

3 - Arvid Lindblad (GBR) - 255

4 - Tuuka Taponen (FIN) - 192

5 - Artem Severiukhin (RUS) - 190

