Lando Norris lança sua própria equipe de kart: LN Racing Kart

Um importante nome do mundo do esporte a motor está voltando ao kart, de certo modo: Lando Norris, piloto da McLaren na Fórmula 1, anunciou nesta quarta (29) o lançamento de sua equipe de kart, a LN Racing Kart, em parceria com a OTK Kart Group.

Segundo o comunicado divulgado, foram 12 meses de trabalho intenso até o lançamento do primeiro kart, o LN Four, projetado pelo próprio Norris.

A relação entre Norris e a OTK Kart Group, uma das marcas mais importantes do esporte, sempre foi muito próxima, com o britânico ligado ao grupo desde os seus primeiros passos no esporte.

Durante seus anos no kart, Norris disputou e conquistou o Europeu de Kart da FIA e o WSK Euro Series na categoria KFJ, hoje renomeada para OKJ, além do Mundial de Kart da FIA na KF, agora OK.

"Digam olá para a LN Racing Kart!", escreveu Norris em suas redes sociais. "Esse é um projeto que eu vinha trabalhando com a OTK no último ano e estou muito orgulhoso em dizer que o momento finalmente chegou".

"Tudo começou no kart para mim. Eu venci meu primeiro título mundial com o FA Racing Kart da OTK e mal posso esperar pelo dia em que alguém vença seu primeiro campeonato com um kart LN Racing. Que venham os talentos do futuro!".

De acordo com o piloto, a marca LN Racing Kart logo fará sua estreia nas pistas, participando de competições internacionais já em 2022 com a Ricky Flynn Motorsport, equipe com a qual Norris cresceu no mundo do kart, conquistando o Mundial em 2014.

As cores oficiais da LN Racing Kart são o azul marinho e o amarelo neon, já tradicionalmente associadas ao capacete de Norris na Fórmula 1. A equipe ainda não anunciou quais serão os pilotos da primeira empreitada.

