Enquanto aguarda o resultado da final da seletiva da Ferrari Driver Academy, realizada na semana passada em Maranello, o pernambucano Rafael Câmara volta seu foco novamente para o kart.

Depois de um primeiro semestre repleto de vitórias e títulos com a equipe Kart Republic, o competidor da Oak Racing Team (ORT) chega com a motivação em alta para as duas semanas mais importantes do calendário do kartismo mundial.

No fim de semana, o vice-mundial de 2019 é um dos 72 inscritos na classe OK para o Champions of the Future em Campillos (ESP). O evento funciona como aquecimento para o Mundial, que será promovido no mesmo kartódromo de 1.558 metros na semana seguinte.

Esta é a terceira etapa do Champions of the Future, e o brasileiro foi destaque nas duas primeiras correndo com o #228. Ele venceu em Genk uma semana antes de a pista belga receber a abertura do Europeu de Kart e foi oitavo em Zuera, com uma formidável escalada de pelotão na final após largar de 16º na pista de onde, na semana seguinte, saiu como vice-campeão europeu.

Além dos principais jovens dos eventos de ponta na Europa em 2021, casos do italiano Andrea Kimi Antonelli (integrante do programa de jovens talentos da Mercedes), do britânico Arvid Lindblad (Red Bull) e do norte-americano Ugo Ugochukwu (McLaren) -todos companheiros de Rafa na equipe Kart Republic-, a lista de inscritos do Champions of the Future nesta semana tem adultos de sucesso no kart, como o espanhol Pedro Hiltbrand e o brasileiro Olin Galli.

O cronograma da etapa determina treinos livres na quinta-feira e o quali na sexta. No sábado acontecem as três baterias preliminares da classe OK. Os 30 pilotos mais bem classificados avançam diretamente para a pré-final, enquanto os demais correm uma repescagem que leva os seis melhores para as provas decisivas. As corridas de repescagem, pré-final e final acontecem no domingo.

A programação do fim de semana é transmitida ao vivo no canal da RGMMC no Youtube e pela Motorsport.tv. A final tem largada prevista para 9h30 do domingo pelo horário de Brasília.

Rafa Câmara disse: “Estou muito motivado para as próximas duas semanas. Tivemos uma bela temporada com a equipe Kart Republic, disputando todos os títulos. Vencemos dois campeonatos da WSK e ficamos com o vice-campeonato no Europeu. Agora o foco está no Mundial e sabemos que uma boa participação nesta semana no Champions of the Future poderá ajudar muito na busca pelo título mais importante do ano.”

