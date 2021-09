As 500 Milhas de Kart, tradicional prova de endurance do kartismo brasileiro, terá uma nova data para sua 25ª edição. Normalmente realizada em dezembro, a corrida agora acontecerá no domingo, dia 30 de janeiro de 2022, com o objetivo de uma data melhor para pilotos e equipes, além de abrir o calendário do kartismo nacional.

“Pela primeira vez, teremos a prova em janeiro. Isso também é resultado um pouco da pandemia, já que em dezembro teremos o Brasileiro de Kart. Então, fizemos uma pesquisa com as equipes e alguns pilotos, o que nos fez a chegar a uma data boa para todos. Será um grande evento de celebração do início do calendário de 2022”, disse Felipe Giaffone, organizador das 500 Milhas de Kart desde que foi criada, em 1997.

A 500 Milhas de Kart é a corrida de longa duração mais seleta no kartismo mundial, ela reúne na mesma pista nomes consagrados na F1, Indy, Fórmula E, Stock Car, Copa Truck, F3 e também inclui pilotos que são amadores, mas que competem regularmente no Kartódromo Granja Viana durante o ano e tratam a prova como principal evento da temporada.

Assim como em 2020, a 25ª edição da prova terá 500 quilômetros de duração, cerca de seis horas de prova. Além disso, a prova acontecerá em um domingo, algo diferente das últimas edições das 500 Milhas de Kart, que aconteceram aos sábados.

“Estamos animados, será uma data diferente, um momento que normalmente já é movimentado quando ocorre a volta do calendário do kartismo. A prova será em São Paulo e durante o ano faremos também o Campeonato Brasileiro de Endurance, já pensando em treinar para as 500 Milhas, o equipamento é o mesmo”, completou Giaffone.

A transmissão das 500 Milhas de Kart será realizada pelo canal Band Sports e novidades sobre o final de semana de competições em janeiro de 2022 serão divulgadas em breve.

