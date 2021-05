Matheus Ferreira é campeão da etapa francesa do Europeu de Kart

O brasileiro Matheus Ferreira conquistou o título da segunda etapa do Europeu de Kart neste domingo em Aunay Les Bois, na França. O piloto da equipe Kart Republic venceu a corrida decisiva após ser consistente em todas as provas classificatórias. Com o resultado, Matheus assumiu a vice-liderança do campeonato e segue na disputa pelo título da categoria OK Júnior.

“Estou muito feliz por essa vitória e pelo meu primeiro troféu de campeão conquistado na Europa", disse Matheus, que disputou com outros 96 pilotos na categoria OKJ no Europeu de Kart.

"Eu estava muito rápido desde quinta, na sexta-feira faltou um ajuste de setup no classificatório, mas no sábado continuei muito rápido nos heats. Na final eu larguei muito bem, passei vários adversários durante a prova até assumir o segundo lugar, aí o primeiro tomou uma punição e eu ganhei. Estou realmente muito contente por essa conquista".

Piloto de apenas 14 anos, Matheus esteve no top 5 em todas as seis corridas na pista francesa e ainda cravou a volta mais rápida em três baterias. Além da vitória na corrida final, ele ainda conseguiu três segundos lugares nos heats.

“Após essa conquista especial, nós vamos seguir nossa preparação para as próximas provas aqui na Europa. Gostaria de dedicar essa vitória ao meu tio Walter Hugo, que é meu segundo pai, e fez aniversário hoje”, diz Matheus, que venceu a corrida final contra outros 35 adversários.

O Europeu de Kart é um dos principais campeonatos do mundo, tendo revelado grandes estrelas do automobilismo mundial, como Max Verstappen, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Sebastian Vettel e tantos outros.

A terceira etapa do Europeu de Kart 2021 será disputada em Sarno, na Itália, entre os dias 8 e 11 de julho. A final do campeonato será no mesmo mês, entre os dias 22 e 25, em Zuera, na Espanha.

Confira todos os resultados de Matheus Ferreira na 2ª etapa do Europeu de Kart:

Bateria 1 – P5

Bateria 2- P2

Bateria 3 - P2

Bateria 4 – P4

Bateria 5 – P2

Final – P1

