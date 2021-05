Rafa Câmara defende liderança do Europeu de Kart na França

Depois de acumular vitórias nas principais pistas italianas e no tradicional circuito belga de Genk, o pernambucano Rafael Câmara tem mais um desafio na elite do kartismo mundial nesta semana, agora na pista francesa de Aunay Les Bois. O compromisso é a segunda etapa do Campeonato Europeu de Kart, evento de quatro etapas que tem o piloto da Oak Racing Team (ORT) no topo da tabela de pontos.

A lista de inscritos tem 69 pilotos e o brasileiro é o único que terminou todos os eventos de primeira linha de 2021 entre os seis melhores. Ele abriu a temporada com título do WSK Champions Cup em Adria (Itália) e depois levantou o do WSK Super Masters Series, campeonato que passou por quatro tradicionais circuitos italianos. Então venceu dois eventos seguidos em Genk (Bélgica), o Champions of the Future e a etapa de abertura do Europeu.

Neste campeonato, o brasileiro de 16 anos de idade leva o número #111 no kart preparado pela Kart Republic. A equipe do mítico preparador Dino Chiesa revelou para o automobilismo nomes como os dos campeões Lewis Hamilton e Nico Rosberg e em 2021 tem em seu elenco pilotos afiliados a programas de desenvolvimento das principais equipes de F1. São os casos do britânico Arvid Lindblad (Red Bull), do italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e do norte-americano Ugo Ugochukwu (McLaren), competidores que participaram em 2021 de todos os eventos vencidos por Rafa Câmara.

A pista de Aunay Les Bois tem 1.213m de extensão e a volta é no sentido horário. O cronograma do evento determina treinos livres e o quali na sexta-feira. As eliminatórias começam no sábado e se estendem até a manhã de domingo. Cada competidor entra na pista quatro vezes para as preliminares, com previsão de 13 voltas cada uma. Os 36 melhores avançam para a final, com previsão de 25 voltas e largada marcada para as 10h05 de domingo (horário de Brasília). O canal oficial da FIA Karting no Youtube exibe ao vivo as provas do fim de semana.

“Temos mais um grande desafio pela frente essa semana e vamos muito motivados para manter a liderança do campeonato. O Europeu é um evento muito disputado e espero manter a performance das últimas corridas”, disse Rafa.

Rafa Câmara já competiu neste kartódromo em 2018, etapa do Europeu da classe OK Junior. Na ocasião ele avançou até a final. No ano seguinte obteve na Finlândia o vice-campeonato mundial. A temporada 2021 é especial para o competidor pernambucano, que tem no calendário a disputa do Campeonato Mundial de Kart no último fim de semana de outubro. Será a primeira vez na história que o campeonato é disputado no Brasil, na pista de Birigui (SP), a mesma onde o piloto de 16 anos de idade conquistou seu bicampeonato brasileiro em dezembro do ano passado, quando ingressou na ORT.

