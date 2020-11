Rafael Câmara valoriza boas corridas no Mundial de Kart apesar de quebra que impediu top-5

O Mundial de Kart foi realizado no último final de semana no circuito de Portimão, em Portugal, e o brasileiro Rafael Câmara foi destaque nas baterias eliminatórias da competição, com resultados consistentes e uma forte chance de top-5 na final até sofrer uma quebra no kart.

Vice-campeão mundial de kart em 2019, o jovem piloto conquistou um segundo lugar e uma quarta colocação no final de semana e valorizou o trabalho feito com a equipe Forza Racing.

“Poderia ter sido um bom dia para nós, mas infelizmente não tivemos sorte. Apesar da chuva, estava lutando pelas cinco primeiras posições após a largada. Depois, infelizmente na segunda metade da corrida, fomos obrigados a abandonar devido a um problema técnico. Gostaria de agradecer a Forza Racing e a todos que nos ajudaram a fazer um bom trabalho no Mundial”, diz Câmara, que tem 15 anos.

Em 2019, Câmara foi vice-campeão na categoria OK Júnior e mostrou uma adaptação muito rápida em 2020 na categoria OK, mesmo sendo sua primeira temporada completa na classe para pilotos com 15 anos ou mais. Destaque brasileiro no kartismo europeu desde 2018, ano em que foi ainda foi campeão brasileiro de kart, Câmara compete atualmente com a equipe britânica Forza Racing. Ele também subiu no pódio com o terceiro lugar no Open do Mundial, também disputado na pista portuguesa, na Copa Campeões do Futuro.

O piloto também teve bom desempenho na temporada atual no Europeu de Kart com pódio em uma das etapas, além de vitória nas eliminatórias e um top-5 na classificação final do campeonato. Ainda em 2020, o brasileiro também conseguiu triunfos no WSK (World Series Karting), um dos torneios de kart mais importantes do mundo.

O próximo desafio de Câmara na Europa será daqui duas semanas no WSK Open Cup, que será disputado em Adria, na Itália, entre os dias 23 e 29 de novembro.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Live de Chico Serra: amizade com Senna, 'rivalidade' com Piquet, a F1, a Stock Car e o filho Daniel

PODCAST: Hamilton blefa ou fala verdade ao ameaçar deixar a F1?