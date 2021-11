Miguel Costa busca bons resultados no WSK em Adria

Entre os dias 18 e 21 de novembro, o jovem piloto brasileiro Miguel Costa acelera no WSK Final Cup, o qual será realizado no Circuito de Adria, localizado em Smergoncino, na Itália. Esse será o último campeonato de 2021 que Miguel disputará e espera fechar a temporada com bons resultados.

No último fim de semana, o brasileiro da Academia de Pilotos da Sauber correu no Winter Cup, circuito de South Garda Karting, em Lonato, na Itália, onde mostrou bom desempenho, após finalizar todas as baterias classificatórias entre os cinco primeiros.

“Venho de um fim de semana positivo no Winter Cup, com bom ritmo nas baterias classificatórias, pré-final e final. Sinto que, se não fosse pelo toque que recebi nas últimas quatro voltas, conseguiria finalizar pelo menos na quinta posição. Nesta semana teremos o WSK Final Cup, o último campeonato que disputo este ano, e estou animado. O equipamento é bom e vou em busca de extrair os melhores resultados possíveis. Vamos com tudo”, diz Miguel, que acelera pela Sauber Orlen Karting Team com o kart #340.

O Circuito de Adria foi inaugurado em 01 de novembro de 2014 e possui um traçado de 1.302 metros. As provas são realizadas no sentido horário, sendo que o pole position larga à direita da pista.

As atividades de pista da OK Júnior, categoria em que Miguel Costa acelera, começam nesta quarta-feira (17) com treinos livres, as baterias classificatórias têm início na sexta-feira (19), de modo que a pré-final e a final estão marcadas para o domingo (21).

