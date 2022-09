Matheus Morgatto é campeão mundial de kart na Itália

Carregar reprodutor de áudio

O Brasil volta a ter um campeão mundial de kart após 24 anos! Matheus Morgatto conquistou neste domingo (18) o título do Mundial de Kart na classe OK, disputado no Kartódromo de Sarno, na Itália.

Morgatto foi um destaque durante todas as competições do Mundial de Kart em Sarno. O brasileiro foi primeiro colocado em todas as classificatórias, garantindo assim a pole position para o superheat, a bateria final valendo o título.

Na corrida principal, seguiu mostrando um ritmo dominante, liderando a prova de ponta a ponta e cruzando a linha de chegada com 2s3 de vantagem para o finlandês Tuukka Taponen, segundo colocado. Completaram o top 5 da prova Oscar Pedersen, Alex Powell e Maksim Orlov.

Com o resultado, Morgatto, de 18 anos, quebra um jejum de 24 anos sem um brasileiro campeão mundial de kart, sendo apenas o quarto da história. Guga Ribas foi o pioneiro, conquistando o título em 1986, antes do auge brasileiro nos anos 1990, com Gastão Fráguas em 1995 e Ruben Carrapatoso, colunista do Motorsport.com, em 1998.

Nas redes sociais, diversos nomes do automobilismo brasileiro apoiavam Morgatto em sua luta pelo título, como Felipe Massa, César Ramos, Antonio Pizzonia e mais.

Morgatto iniciou no mundo do automobilismo em 2010, entrando em suas primeiras competições oficiais já no ano seguinte, quando tinha oito anos.

Após algumas temporadas no Brasil, passou a correr em torneios internacionais, na Europa e nos Estados Unidos, obtendo importantes resultados, como o título da Florida Winter Tour e o pan-americano de kart, disputado na Colômbia. Nos últimos anos, estava focado em alguns dos principais torneis da categoria, como o Europeu de Kart e o World Series Karting.

