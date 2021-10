Rafael Câmara conquistou nesta manhã mais um título no kartismo europeu em 2021. O piloto da Oak Racing Team (ORT) fechou a etapa do Champions of the Future em segundo lugar e, com os pontos acumulados na pista espanhola de Campillos, garantiu seu terceiro título na temporada.

Ele antes havia vencido os campeonatos WSK Champions Cup e WSK Super Masters Series e foi vice-campeão no tradicional Europeu de Kart.

Tão importante quanto o terceiro título conquistado em quatro campeonatos de primeira linha no kart internacional foi a quilometragem acumulada no recém-reformado kartódromo do sul da Espanha. É o mesmo palco do campeonato mundial, que acontece na próxima semana.

A jornada do piloto da equipe Kart Republic foi quase perfeita desde o início. Segundo colocado no quali entre os 69 inscritos na classe OK, o pernambucano de 16 anos terminou as três preliminares em segundo. Neste domingo, ele largou em segundo na pré-final e terminou em terceiro.

Na prova decisiva, partiu do top 3 no grid e caiu para sexto após três voltas de apresentação. Na largada, a linha externa apresentou mais ação, com o pole Nikola Tsolov e Rafa logo atrás perdendo posições. Em questão de quatro voltas o kart #228 aparecia em segundo, justamente atrás do búlgaro que corre com as cores do bicampeão mundial Fernando Alonso.

Rafa perseguiu o concorrente até a bandeirada, mas não chegou a efetivamente lutar pela vitória na final.

O terceiro colocado na prova decisiva e vice-campeão do Champions of the Future foi o britânico Arvid Lindblad, piloto do programa de jovens talentos da Red Bull que defende a equipe Kart Republic como o brasileiro.

"Estávamos bem rápidos e foi um bom campeonato", comentou Rafael. "Fico contente pela conquista de mais um título, especialmente porque o campeonato passou por três pistas importantes, Genk, Zuera e Campillos –e estávamos competitivos em todas elas."

"Agradeço mais uma vez a equipe Kart Republic pelo equipamento e ao suporte que vem do Brasil pela Oak Racing Team e DManagement. A história da temporada 2021 tem sido muito bonita e vamos acelerar com toda motivação para escrever o último capítulo no mundial."

O Campeonato Mundial de Kart acontece na próxima semana, novamente em Campillos. Câmara já tem um vice-campeonato mundial, conquistado em 2019 pela classe OK Jr na pista finlandesa de Alaharma.

Champions of the Future – Campillos (top5):

Nikola Tsolov (BUL) Rafael Câmara (BRA) Arvid Lindblad (GBR) Norton Andreasson (SUE) Matheus Morgatto (BRA)

Champions of the Future – classificação final (top5):

Rafael Câmara (BRA) 260 pontos Arvid Lindblad (GBR) 256 Nikola Tsolov (BUL) 249 Tuuka Taponen (FIN) 226 Matheus Morgatto (BRA) 221

