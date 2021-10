Depois de três títulos e um vice conquistados em 2021, Rafael Câmara chega à pista espanhola de Campillos para o evento mais importante da temporada: o Campeonato Mundial de Kart.

Vice-campeão na classe OK Jr há dois anos, o piloto da Oak Racing Team (ORT) está inscrito com o kart #2 preparado pela tradicional equipe Kart Republic.

Ele vem credenciado por vitórias e grandes desempenhos desde o início do ano. O mais recente deles foi no último fim de semana, nesta mesma pista de Campillos. O pernambucano terminou em segundo lugar na final do campeonato Champions of the Future, conquistando os pontos necessários para assegurar o título do evento, que antes havia passado pelas pistas de Genk (Bélgica) e Zuera (Espanha).

Correndo pela competitiva e profissional classe OK, ele iniciou 2021 dominante nas pistas italianas. Levantou o WSK Champions Cup em Adria e depois o título do WSK Super Masters Series, campeonato que passou por Adria, Lonato, Sarno e La Conca.

Então veio o Campeonato Europeu, com quatro etapas. Rafa passou a primeira metade na liderança dos pontos, vencendo a etapa de Genk e terminando em segundo a de Aunay les Bois (França). Quebra na final em Sarno derrubou o brasileiro do topo dos pontos na terceira etapa e ele foi combativo até o final em Zuera para terminar como vice-campeão.

Ao lado do bicampeão brasileiro, a lista de inscritos na classe OK tem nada menos que 75 pilotos. É a nata do kartismo mundial em 2021, muitos deles afiliados a plataformas de desenvolvimento de pilotos das principais organizações da F1.

Estão na lista de inscritos nomes como o italiano Andrea Kimi Antonelli (integrante do programa de jovens talentos da Mercedes), o britânico Arvid Lindblad (Red Bull) e o norte-americano Ugo Ugochukwu (McLaren) - todos companheiros de Rafa na equipe Kart Republic. Também está confirmado na competição o finlandês Tuuka Taponen, que, assim como o pernambucano, foi um dos quatro finalistas da seletiva global da Ferrari Driver Academy em Maranello há duas semanas.

O cronograma do Mundial conta com treinos livres na sexta, assim como o quali. O sábado é dedicado às corridas preliminares. No domingo acontece a última classificatória e a final.

Após o quali, os 76 inscritos são ranqueados e divididos em cinco grupos, de A a E. O mais veloz fica no A, o segundo no B e assim sucessivamente. Então acontecem as eliminatórias, sempre envolvendo competidores de apenas dois grupos, A-B por exemplo, ou C-D. A cada prova os competidores acumulam pontos de acordo com a classificação final. O vencedor fica com zero e a seguir os pilotos vão somando tentos conforme a ordem de chegada.

Após o fim das preliminares (são quatro na classe OK) é elaborado um ranking encabeçado pelo competidor com menos pontos acumulados. Ele é o pole da final, com o restante do grid formado da mesma maneira. A prova decisiva tem 19 voltas ou 30 km e seu vencedor será o novo campeão mundial de kart.

“Chegou o campeonato mais importante da temporada. Tivemos grandes corridas ao longo do ano, com muito aprendizado e sempre desenvolvendo o equipamento. Agora é a hora de colocar tudo na pista e tentar trazer para o Brasil esse título tão importante”

O canal da FIA Karting no Youtube transmite o campeonato, com a largada da grande final prevista para domingo às 9h45 (pelo horário de Brasília).

