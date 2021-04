Rafa Câmara inicia disputa por mais um título no kartismo europeu

De volta para as pistas. Menos de uma semana depois de levantar o título do WSK Super Master Series, o kartista pernambucano Rafael Câmara parte para mais um desafio na temporada de 2021.

Pela primeira vez acelerando fora da Itália na temporada, Rafa viaja para Genk na Bélgica para a disputa do RGMMC Champions of The Future. O brasileiro assume a máquina de #228 da ORT e preparada pela lendária equipe Italiana da Kart Republic.

O editor recomenda: Kart: Rafa Câmara conquista título do WSK Super Masters Series

Ao todo 68 competidores alinharão seus karts na categoria OK no traçado Belga para a primeira rodada do Champions of The Future, Câmara volta a competir contra kartistas que já figuram em programas das principais escuderias da Fórmula 1. Como Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); Arvid Lindblad (Red Bull).

Este será o sétimo evento de primeira linha do kartismo mundial na temporada para Rafa Câmara. O jovem brasileiro figurou dentro do top 20 em todas as oportunidades, se sagrando campeão de dois campeonatos organizados pela WSK, Champions Cup e Super Master Series.

A temporada 2021 é a terceira do bicampeão brasileiro de kart totalmente dedicada ao kartismo na Europa. Vice-campeão mundial em 2019, Câmara defende neste ano a prestigiosa equipe Kart Republic, chefiada por Dino Chiesa, preparador responsável por revelar pilotos como Lewis Hamilton e Nico Rosberg. O grande objetivo do piloto pernambucano neste ano é o Campeonato Mundial de Kart, que pela primeira vez na história acontece no Brasil –na pista de Birigui (SP), onde Rafa estreou em dezembro de 2020 como piloto ORT conquistando o título brasileiro.

O campeonato conta com as classificatórias sendo disputadas na sexta-feira. No sábado os pilotos batalham nas baterias e domingo é dedicado às pré-finais e final do campeonato.

Rafa está animado: “Feliz em partir para mais um evento representando a ORT. Nossos resultados em 2021 estão sendo muito positivos, espero que nesse primeiro evento fora da Itália a gente consiga manter o bom desempenho que venho tendo desde o começo da temporada e quem sabe voltar ao lugar mais alto do pódio que é onde eu quero sempre estar.”

F1 - CORRIDAS aos SÁBADOS: Todos os DETALHES, como será, incógnita sobre BRASIL e IMPACTO em equipes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST debate quais histórias da Fórmula 1 poderiam virar filme; ouça já Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music