Depois de dominar os eventos promovidos pela WSK e o Champions of the Future de Kart, o pernambucano Rafa Câmara encara nesta semana a primeira competição promovida pela FIA na temporada. A pista belga de Genk, onde venceu há dez dias, é o palco de abertura do Campeonato Europeu de Kart.

O piloto da Oak Racing Team (ORT) é um dos 83 inscritos na classe OK. Vice-campeão mundial em 2019, o competidor de 16 anos de idade faz neste ano sua primeira temporada pela prestigiada equipe Kart Republic, organização responsável por revelar ao automobilismo nomes como Lewis Hamilton e Nico Rosberg. O time prepara oito karts nesta etapa do Campeonato Europeu, incluindo os de integrantes de programas de desenvolvimento de equipes da F1, casos do italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), do britânico Arvid Lindblad (Red Bull) e do americano Ugo Ugochukwu (McLaren). Os três também disputaram todos os campeonatos vencidos pelo brasileiro da ORT em 2021.

O Europeu é um campeonato composto de quatro etapas, passando depois de Genk por Aunay Les Bois (França), Sarno (Itália) e Zuera (Espanha). O regulamento determina três sessões de 15 minutos de treinos livres na sexta-feira e mais quatro corridas preliminares de sábado até a manhã de domingo. Os 36 mais bem classificados avançam para a final, com previsão de 23 voltas (ou 30 km). O canal FIA Karting Championship no Youtube exibe as corridas de sábado e domingo ao vivo.

Rafa Câmara iniciou o ano vencendo o WSK Champions Cup, evento de etapa única em Adria (Itália). Depois foi campeão do WSK Super Masters Series, campeonato composto de quatro etapas nas principais pistas italianas. Correu também uma etapa do WSK Euro Series e venceu a jornada de abertura do Champions of the Future em Genk no início de maio.

Ele é o único piloto do kartismo mundial que terminou todas as competições de 2021 entre os seis melhores.

“Estou muito motivado para mais esse desafio”, disse Rafa. “Tivemos uma grande performance em Genk no começo do mês, mas os concorrentes também se prepararam muito para o Campeonato Europeu. O formato da competição não permite erros e vamos trabalhar duro desde os treinos livres para classificar na frente e representar a ORT da melhor forma possível.”

F1 2021: MERCEDES identifica PONTO FRACO da RED BULL; saiba qual