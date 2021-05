Rafa Câmara abre Europeu de Kart com vitória em Genk

O pernambucano Rafa Câmara fez o hino nacional tocar novamente em um evento de primeira linha do kartismo mundial. O piloto da Oak Racing Team (ORT) venceu a etapa de abertura do prestigiado Campeonato Europeu de Kart, disputado na pista belga de Genk.

Na sexta-feira, parte da classificação foi na pista seca e parte no molhado. Rafa cravou o quinto tempo entre os 83 inscritos na classe OK, garantindo a primeira fila em todas as eliminatórias.

Na primeira bateria preliminar, com pista molhada e sem chuva, o competidor da equipe Kart Republic recebeu a bandeirada na mesma segunda posição em que largou. A segunda prova foi no seco e viu o pernambucano prevalecendo. Na terceira prova, com chuva forte, ele novamente venceu com autoridade. A quarta e última preliminar foi disputada com pneus slick e a pista secando. Câmara procurava trechos úmidos no final e, com os pneus deteriorados, terminou em sexto.

Largando em segundo na final, foi questão de tempo até o piloto ORT chegar à liderança. Ele se posicionou por fora e caiu para quarto no início, mas na volta 4 já estava na dianteira. Conseguiu abrir vantagem de forma consistente sobre o companheiro de equipe e piloto Red Bull Arvid Lindblad durante a primeira metade da prova. Nas voltas finais controlou o ritmo e venceu novamente em 2021 com autoridade.

O Europeu é um campeonato composto de quatro etapas, passando depois de Genk por Aunay Les Bois (França), Sarno (Itália) e Zuera (Espanha). Rafa Câmara iniciou o ano vencendo o WSK Champions Cup, evento de etapa única em Adria (Itália). Depois foi campeão do WSK Super Masters Series, campeonato composto de quatro etapas nas principais pistas italianas. Correu também uma etapa do WSK Euro Series e venceu a jornada de abertura do Champions of the Future em Genk no início de maio.

Ele é o único piloto do kartismo mundial que terminou todas as competições de 2021 entre os seis melhores.

“Tivemos mais um grande fim de semana em Genk, com as condições de pista muito desafiadoras”, disse Rafa. “Meu kart funcionou muito bem tanto no seco quanto na pista molhada e fico feliz em conquistar mais uma vitória para a ORT. O trabalho em 2021 tem sido impecável e tenho que agradecer muito à Kart Republic e ao meu agente Dudu Massa. Com todo respaldo que tenho fora da pista consigo ficar 100% dedicado à pilotagem e isso tem feito a diferença”

Campeonato Europeu – Etapa 1 (top5):

1 - Rafa Câmara (BRA)

2 - Arvid Lindblad (GBR)

3 - Edoardo Villa Ludovico (ITA)

4 - Juho Valtanen (FIN)

5 - Nikola Tsolov (BUL)

Irmão de Felipe Massa, Dudu encara nova fase e se espelha em filho de Todt para levar Brasil à F1

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.