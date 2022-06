24 Horas de Le Mans 2022: Confira horários e como assistir

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora da prova mais importante do automobilismo mundial! Neste sábado, 62 carros aceleram para mais uma 24 Horas de Le Mans, parte da Tríplice Coroa do esporte, junto do GP de Mônaco de Fórmula 1 e as 500 Milhas de Indianápolis da Indy.

Em meio as centenas de pilotos inscritos, teremos seis brasileiros. Na classe principal, dos Hipercarros, teremos André Negrão, com a Alpine e Pipo Derani na Glickenhaus. Na LMP2, Felipe Nasr e Pietro Fittipaldi, enquanto Daniel Serra e Felipe Fraga correm na GTE Pro.

A ação já começou no Circuit de la Sarthe, e a definição do grid de largada acontece nesta quinta-feira com a disputa da hiperpole, antes da largada no sábado.

Confira a programação das 24 Horas de Le Mans 2022:

Quinta-feira (09/06)

10h - Treino Livre 3 (Star+)

15h - Hiperpole (Star+)

17h - Treino Livre 4 - Noturno (Star+)

Sábado (11/06)

11h - 14h - Largada (ESPN 4 e Star+)

16h - Flash em Espanhol (Star+)

21h30 - 00h - Flash em Português (Star+)

Domingo (12/06)

08h - 11h - Horas Finais (ESPN 4 e Star+)

