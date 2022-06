Le Mans: Negrão larga em terceiro com Alpine; Hartley faz a pole

Carregar reprodutor de áudio

A Alpine largará da terceira posição nas 24h de Le Mans, mais importante corrida de endurance do planeta e terceira etapa da temporada 2022 do WEC. O time, líder do campeonato e que conta com o brasileiro André Negrão e o francês Matthieu Vaxiviere, viu Nicolas Lapierre, também francês, marcar 3min24s850, tempo que chegou a dar à Alpine a pole position provisória na Hyperpole realizada nesta quinta-feira (9) em La Sarthe. No fim, resultou na segunda fila, a 0s022 da primeira.

“É uma boa posição de largada e mostra que estamos rápidos. Em uma corrida de 24 horas, a pole position é importante, mas não é determinante para a vitória, então partir da segunda fila é positivo. Teremos um dia inteiro para buscar estas duas posições e brigar pela vitória”, disse Negrão, logo após o encerramento da fase final da classificação (veja tabela mais abaixo), que foi iniciada ainda na quarta-feira em Le Mans.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 of André Negrao Photo by: Marc Fleury

A posição de honra ficou com o Toyota #8 e foi marcada por Brendon Hartley, que é companheiro de carro do suíço Sébastien Buemi e do japonês Ryo Hirakawa. O neozelandês ex-Fórmula 1 marcou 3min24s408 nos instantes finais da sessão, batendo o outro Toyota, pilotado pelo japonês Kamui Kobayashi, companheiro do argentino José María López e do britânico Mike Conway por 0s420, com o carro #7 0s022 à frente da Alpine.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1 of André Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Rainier Ehrhardt

Já Pipo Derani, brasileiro que defende a Glickenhaus, partirá em quinto, ao lado dos franceses Olivier Pla e Romain Dumas. Nas outras categorias, a WRT ficou com a pole position da LMP2 ao ver Robin Frijns marcar 3min28s394.

O holandês tem como companheiros o alemão René Rast e o indonésio Sean Gelael. Nesta classe, Felipe Nasr partirá em nono com o protótipo da Penske, e Pietro Fittipaldi largará da 24ª posição com um equipamento preparado pela InterEuropol.

Na LMGTE-Pro, quem partirá da posição de honra é a Corvette, que viu o britânico Nick Tandy, que tem como parceiros o compatriota Alexander Sims e o americano Tommy Milner, marcar 3min49s985. Daniel Serra, que divide a pilotagem de uma Ferrari da AF Corse com o britânico James Calado e com o italiano Alessandro Pier Guidi, parte em sexto, após Calado classificar o carro. Felipe Fraga, que não participou da Hyperpole, parte em sétimo com uma Ferrari da Riley.

Pela LMGTE-Am, A AF Corse viu Vincent Abril garantir a pole position com o tempo de 3min52s594 com uma Ferrari. O francês tem como companheiros de pilotagem o italiano Louis Prette e o americano Conrad Grunewald. Esta é a única classe de Le Mans que não conta com brasileiros.

A edição 90 das 24h será disputada neste sábado, a partir das 11h, e contará com três janelas de transmissão na ESPN: uma entre 11h e 14h de sábado, outra entre 21h30 e 0h do mesmo dia, e uma terceira, a partir das 8h de domingo até o final da corrida. O Star+ mostra a corrida na íntegra.

Veja o resultado completo da classificação de Le Mans:

