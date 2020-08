O Automóvel Clube do Oeste anunciou nesta semana que a edição de 2020 das 24 Horas de Le Mans será realizada com portões fechados. A prova, que está marcada para 19 e 20 de setembro, aconteceria inicialmente com presença limitada de fãs, mas a decisão foi modificada após negociações com autoridades sanitárias locais.

A prova, que é parte da Tríplice Coroa do Automobilismo, também integra o calendário do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, sendo um dos eventos mais tradicionais do esporte a motor mundial.

A decisão vem a partir de um aumento no número de casos de Covid-19 na França ao longo do último mês.

O presidente do ACO, Pierre Fillon, disse: "Ao longo das últimas semanas, tentamos ver diversas maneiras para realizar nosso evento em setembro com a presença de fãs, mas em capacidade limitada".

"Porém, com as questões envolvidas na organização de um evento deste porte, de vários dias de duração, optamos, junto com as autoridades locais, fazer a prova com portões fechados".

O WEC irá reiniciar sua temporada 2019/20 neste final de semana, com as 6 Horas de Spa. A prova será a sexta etapa do campeonato, após passagens por Silverstone, Fuji, Xangai, Bahrein e Austin, que foi realizada em 23 de fevereiro.

A FIA optou por cancelar as 1000 Milhas de Sebring, que estava marcada para março. Com isso, o campeonato terá mais três etapas na temporada atual. As 8 Horas do Bahrein, em 21 de novembro, completa o calendário de 2019/20.

