Uma das jóias da Tríplice Coroa do Automobilismo acontece neste fim de semana. Já foi dada a largada para as 24 Horas de Le Mans, em uma corrida que emociona pela sua grandiosidade e traz grande competitividade dentro da pista.

Nesta edição, você acompanha a corrida dentro da plataforma do Motorsport.com, em parceria com o Grupo Bandeirantes.

Confira ao vivo

QUER SENTIR A EMOÇÃO DE LE MANS EM SÃO PAULO? GARANTA JÁ OS SEUS INGRESSOS PARA AS 6 HORAS DE SÃO PAULO, EM JULHO. CLIQUE AQUI

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez na Ducati oficial, Martín na Aprilia: Jorge será sabotado em 2024? E Bagnaia? Mugello e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!