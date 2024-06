As 11h (Brasília) foi dada a largada das 24 Horas de Le Mans, neste sábado. E logos nas primeiras horas muita coisa aconteceu em La Sarthe, na França.

A largada foi bastante movimentada, porém sem incidentes. A pole estava com o Porsche de Laurens Vanthoor. Contudo, o destaque ficou para Nicklas Nielsen na Ferrari #50 que avançou para a segunda colocação e impôs pressão no primeiro, assumindo a ponta pouco tempo depois. Nas outras categorias, a liderança permaneceu com os pole position: o carro #14 da AO by TF na LMP2, e o McLaren #70 da Inception na LMGT3.

A Ferrari continuou mostrando força na primeira hora de prova, com o segundo carro assumindo a vice-liderança fazendo uma dobradinha para o time italiano. A única bandeira amarela localizada foi causada pelo LMP2 #23 da United Autosports, que ficou parado na brita por alguns instantes. No final da primeira hora, Porsche e Ferrari alternaram a liderança, mas Nielsen se manteve no fim.

A segunda hora de prova começou com ritmo mais cadenciado entre as classes, até que o aviso de chuva chegou. Este foi o momento de definir, de forma rápida, qual estratégia adotar já que a previsão era de pista molhada apenas em determinados pontos do circuito e por pouco tempo.

De forma arriscada, Cadillac e Toyota foram os primeiros a irem para os boxes realizar a troca. A decisão parecia acertada, pela movimentação difícil que os carros de Ferrari e Porsche pareciam ter na pista. Porém, a pista seca predominava, e a chuva demorou alguns minutos para aumentar. Com isso, os líderes pararam seus carros já quase nos momentos finais de chuva.

A estratégia deu certo: os dois protótipos rodaram pouco tempo com os pneus de chuva, conseguindo trocar para os de pista seca em uma janela que garantiu a liderança da prova para as duas fabricantes. Uma disputa interessante entre o #50 da Ferrari e #83 da AF Corse ainda brindou os espectadores no final da hora, com uma boa ultrapassagem de Robert Kubica. Porém, Nielsen conseguiu retomar a ponta.

Alguns incidentes chamaram a atenção, sendo o principal deles o sofrido por Robin Frijns. Pouco antes disso, uma bandeira amarela tinha sido agitada por um outro acidente.

A corrida entrou em sua quinta hora com o Mustang #77 da Proton Racing nos boxes com problemas. A liderança da prova foi retomada pela Ferrari #83, seguido pelo #50 oficial da equipe italiana. Logo atrás, estava a dupla da Porsche Penske, com Felipe Nasr em um dos carros. Além disso, Felipe Drugovich foi para a pista pela primeira vez.

Por fim, a quinta hora de prova reservou uma baixa: a Alpine #35, após quebra de motor - que acabou se convertendo em fim de prova para a equipe. Pouco depois, o outro carro também abandonou com o mesmo problema.

"Confirmamos que o carro #35 e #36 estão fora da corrida devido a uma suspeita de problema no motor. Esse é o primeiro ano da equipe, com Hypercar, nas 24 Horas de Le Mans, no qual sabíamos desde o começo que seria um passo fora da curva. Iremos investigar o problema e voltaremos mais fortes e determinados no próximo ano a Le Mans. O carro mostrou um bom ritmo para conseguir a superpole. Tivemos um bom início de corrida e isso nos encorajo para o futuro", declarou a equipe.

Desempenho dos brasileiros

Ao longo das cinco horas já disputadas, o Brasil teve seus momentos de destaque, principalmente na classe LMGT3. Depois de uma boa largada, Daniel Serra chegou a andar entre os três primeiros colocados. Já Nicolas Costa deu continuidade ao trabalho de Grégoire Saucy e flutuou entre o top-5, e, mesmo após uma parada, continua na briga dentro do top-10. Destaque também para Felipe Nasr com o hypercar #4 da Porsche, que foi da 19ª para o top-5.

Top 10 após 5 horas de prova

Hypercar

1º - Robert Kubica (POL) / Yifei Ye (CHN) / Robert Shwartzman (ISR) - Ferrari 499P #83, AF Corse, com 80 voltas

2º - Antonio Fuoco (ITA) / Miguel Molina (ESP) / Nicklas Nielsen (DIN) - Ferrari 499P #50, Ferrari AF Corse, +17s732

3º - Matt Campbell (AUS) / Michael Christensen (DIN) / Frédéric Makowiecki (FRA) - Porsche 963 #5, Porsche Penske Motorsport, +25s013

4º - Sébastien Buemi (SUI) / Brendon Hartley (NZL) / Ryo Hirakawa (JAP) - Toyota GR010 - Hybrid #8, Toyota Gazoo Racing, +47s965

5º - José María López (ARG) / Kamui Kobayashi (JAP) / Nyck de Vries (HOL) - Toyota GR010 - Hybrid #7, Toyota Gazoo Racing, +1min43s124

6º - Antonio Giovinazzi (ITA) / Alessandro Pier Guidi (ITA) / James Calado (GBR) - Ferrari 499P #51, Ferrari AF Corse, +1min52s063

7º - Will Stevens (GBR) / Norman Nato (FRA) / Callum Ilott (GBR) - Porsche 963 #12, Hertz Team JOTA, +2min05s443

8º - Earl Bamber (NZL) / Alex Lynn (GBR)/ Álex Palou (ESP) - Cadillac V-Series.R #2, Cadillac Racing, +2min10s737

LMP2

1º - Ryan Cullen (GBR) / Patrick Pilet (FRA) / Stéphane Richelmi (MCO) - Vector Sport #10, 76 voltas

2º - Lorenzo Fluxa (ESP) / Malthe Jakobsen (DIN) / Ritomo Miyata (JAP) - COOL Racing #37, +6s072

3º - Oliver Jarvis (GBR) / Bijoy Garg (EUA) / Nolan Siegel (USA) - United Autosports #22, +34s926

4º - PJ Hyett (EUA) / Louis Delétraz (SUI) / Alex Quinn (GBR) - AO by TF #14, + 2min29s816

5º - Fabio Scherer (SUI) / David Heinemeier Hansson (DIN) / Kyffin Simpson (BRB) - Nielsen Racing #24, +2min53s017

6º - Jonas Ried (ALE) / Macéo Capietto (FRA) / Bent Viscaal (HOL) - Proton Competition #9, + 1 volta

7º - François Perrodo (FRA) / Bem Barnicoat (GBR) / Nicolas Varrone (ARG) - AF Corse #183, +1 volta

8º - Paul Lafargue (FRA) / Job van Uitert (HOL) / Reshad de Gérus (FRA) - IDEC Sport #28, + 1 volta

9º - Jakub Smiechowski (POL) / Vladislav Lomko / Clément Novalak (FRA) - Inter Europol Competition #34, + 1 volta

10º - John Falb (USA) / James Allen (AUS) / Jean-Baptiste Simmenauer (FRA) - Duqueine Team #30, + 1 volta

LMGT3

1º - Maxime Martin (BEL) / Valentino Rossi (ITA) / Ahmad Al Harthy (OMA) - BMW M4 LMGT3 #46, Team WRT, 71 voltas

2º - Klaus Bachler (AUT) / Joel Sturm (ALE) / Aliaksandr Malykhin (BLR) - Porsche 911 GT3 R LMGT3 #92, Manthey Pure Rxcing, +1 volta

3º - Richard Lietz (AUT) / Morris Schuring (HOL) / Yasser Shahin (AUS) - Porsche 911 GT3 R LMGT3 #91, Manthey EMA, + 1 volta

4º - Ian James (EUA) / Daniel Mancinelli (ITA) / Alex Riberas (ESP) - Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27, Heart of Racing Team, + 1 volta

5º - Augusto Farfus (BRA) / Sean Gelael (IDN) / Darren Leung (GBR) - BMW M4 LMGT3 #31, Team WRT, + 1 volta

6º - Alessio Rovera (ITA) / François Heriau (FRA) / Simon Mann (EUA) - Ferrari 296 LMGT3 #55, Vista AF Corse, + 1 volta

7º - Nicolás Pino (CHI) / Marino Sato (JAP) / Hiroshi Hamaguchi (JAP) - McLaren 720S LMGT3 Evo #95, United Autosports, + 1 volta

8º - Giacomo Petrobelli (ITA) / Larry ten Voorde (HOL) / Salih Yoluc (TUR) - Ferrari 296 LMGT3 #66, JMW Motorsport, + 1 volta

9º - Grégoire Saucy (SUI) / Nicolas Costa (BRA) / James Cottingham (GBR) - McLaren 720S LMGT3 Evo #59, United Autosports, + 1 volta

10º - Brendan Iribe (USA) / Ollie Millroy (GBR) / Frederik Schandorff (DIN) - McLaren 720S LMGT3 Evo #70, Inception Racing, + 1 volta

Confira ao vivo

