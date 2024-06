A BWM liderou a primeira parte da classificação para as 24 Horas de Le Mans. A sessão, que teve duração de 60 minutos, definiu os oito primeiros que irão batalhar pela Hiper-pole nesta quinta-feira - nas classes Hypercars, LMP2 e LMGT3.

O BMW M Hybrid V8, pilotado por Dries Vanthoor, superou a Cadillac e a Ferrari ao fazer o tempo de 3m24s465, sendo 0s177 mais rápido. Para os brasileiros, a situação foi complicada: no Cadillac #311 Pipo Derani e Felipe Drugovich largam apenas da 19º colocação, enquanto Felipe Nasr, no Porsche #4, vem logo atrás em 20º.

Na outra categoria em que temos representantes do Brasil, a situação também não foi nada boa. Na LMGT3, Nicolas Costa - na McLaren #59, inicia a corrida em P11, Augusto Farfus se classificou em 15º, enquanto Daniel Serra larga da última colocação. A Ferrari #86 de Serra apresentou problemas ainda no TL1 - sessão realizada na manhã desta quarta - e com isso o carro não foi à pista para o quali.

A disputa pela Hiperpole acontece nesta quinta-feira, a partir das 15h, horário de Brasília. Atualização: O Toyota #7 teve todas as suas voltas deletadas - responsável por geral a bandeira vermelha. Com isso, o #12 da Jota Sport fica com a vaga.

Carros que avançam para a Hiperpole

Hypercar

#15 BMW M Team WRT

#3 Cadillac Racing

#50 Ferrari AF Corse

#7 Toyota Gazoo Racing*

#35 Alpine Endurance Team

#2 Cadillac Racing

#51 Ferrari AF Corse

#6 Porsche Penske Motorsport

#12 Jota Sport

LMP2

#37 COOL Racing

#14 AO by TF

#23 United Autosports

#65 Panis Racing

#28 IDEC Sport

#10 Vector Sport

#33 DJR Engineering

#22 United Autosports

LMGT3

#77 Proton Competition

#70 Inception Racing

#82 TF Sport

#60 Iron Lynx

#92 Manthey PureRxcing

#27 Heart of Racing Team

#66 JMW Motorsport

#777 D'Station Racing

