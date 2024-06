Kevin Estre colocou o Porsche número 6 na pole position para as 24 Horas de Le Mans de 2024, com um esforço tardio na sessão classificatória que definiu a posição de honra do grid nesta quinta-feira na França.

Kevin foi o último piloto da classe principal, a Hypercar, a cruzar a bandeira quadriculada e registrou o tempo de 3min24s634 no Porsche Penske 963 #6 de fábrica, superando o Cadillac #3 que liderou a maior parte da sessão de 30 minutos nas mãos do ex-Fórmula 1 Sebastien Bourdais. O gap foi de 0s148. O antigo piloto da F1 estabeleceu o ritmo inicial na disputa da pole com o tempo de 3min25s294 na entrada adicional de Chip Ganassi em Le Mans, antes de melhorar para 3min24s816.

Todos os carros estavam de volta à pista para sua segunda volta quando Dries Vanthoor sofreu um forte impacto nas barreiras, causando a bandeira vermelha e deixando o BMW M Hybrid V8 nº 15 que liderou a primeira sessão de qualificação, disputada nesta quarta-feira, fora da luta pela primeira posição.

Bourdais optou por ficar fora da disputa quando o quali Hyperpole recomeçou, faltando pouco menos de oito minutos para o final, com seu esforço inicial parecendo ser suficiente para dar a pole position para a Cadillac.

Uma melhoria para Alex Lynn na máquina 'irmã' de nº 2 gerou dobradinha provisória para a marca norte-americana, mas Estre estragou a festa para a Cadillac com seu último esforço, ficando com a pole por pouco a bordo do Porsche nº 6.

Os dois Cadillacs da Ganassi alinharão em segundo e terceiro, com as duas Ferrari de fábrica em quarto e quinto. Alessandro Pier Guidi foi o mais rápido dos dois modelos 499P, liderando o 'carro irmão' guiado por Antonio Fuoco por mais de quatro décimos de segundo. O único Alpine A424 que avançou para a etapa final da qualificação ficou em sexto com Paul-Loup Chatin, terminando a pouco mais de um segundo do pole Estre.

Apenas sete inscritos da classe Hypercar participaram da disputa da pole, com a equipe Jota ainda reconstruindo seu Porsche 963 nº 12 depois que Callum Ilott danificou o chassi original no treino de quarta. O primeiro dos dois Porsches da Jota vai alinhar em sétimo lugar no grid, com o BMW #15 que Vanthoor bateu terminando a sessão em oitavo.

LMP2

Na divisão intermediária, Louis Deletraz conquistou a pole position com um brilhante esforço de 3min33s217 no carro #14 TF ORECA-GIBSON 07 que está inscrito na subclasse Pro-Am. Isso o colocou seis décimos à frente de Job van Uitert no #28 IDEC Sport, com Mathias Beche em terceiro no #65 Panis Racing Oreca. Deletraz já liderava a LMP2 quando a sessão foi interrompida devido a batida de Vanthoor.

De todo modo, Louis conseguiu encontrar ainda mais desempenho na sua última tentativa para garantir a pole position na classe. Líder da qualificação de quarta, Malthe Jakobsen não melhorou nos minutos finais, relegando o número 37 da Cool Racing para o sexto lugar entre os oito corredores na disputa.

GT3

Brendon Iribe, da Inception Racing, conquistou a posição de honra na divisão LMGT3. Iribe conseguiu entregar melhorias tardias no McLaren 720S GT3 #70 para ficar 0s8 à frente do pelotão liderado pelo líder do campeonato Aliaksandr Malykhin no #92 Manthey PureRxcing Porsche 911 GT3 R.

Grid da classe Hypercar

1 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT (K. Estre, A. Lotterer, L. Vanthoor) 3:24.634

2 #2 CADILLAC RACING (E. Bamber, A. Lynn, A. Palou) 3:24.782

3 #3 CADILLAC RACING (S. Bourdais, R. van der Zande, S. Dixon) 3:24.816

4 #51 FERRARI AF CORSE (A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi) 3:25.156

5 #50 FERRARI AF CORSE (A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen) 3:25.598

6 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM (P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi) 3:25.713

7 #15 BMW M TEAM WRT (D. Vanthoor, R. Marciello, M. Wittmann) 3:24.465 (NO TIME, HYPERPOLE)

8 #12 HERTZ TEAM JOTA (W. Stevens, N. Nato, C. Ilott) 3:25.145 (NO TIME, HYPERPOLE)

9 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM (N. Lapierre, M. Schumacher, M. Vaxiviere) 3:25.278

10 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT (M. Campbell, M. Christensen, F. Makowiecki) 3:25.307

11 #8 TOYOTA RACING (S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa) 3:25.446

12 #83 AF CORSE (R. Kubica, R. Shwartzman, Y. Yifei) 3:25.766

13 #63 LAMBORGHINI IRON LYNX (M. Bortolotti, D. Kvyat, E. Mortara) 3:25.973

14 #99 PROTON COMPETITION (N. Jani, H. Tincknell, J. Andlauer) 3:25.992

15 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES (J. Vergne, M. Jensen, N. Müller) 3:26.195

16 #20 BMW M TEAM WRT (S. Van der Linde, R. Frijns, R. Rast) 3:26.223

17 #38 HERTZ TEAM JOTA (O. Rasmussen, P. Hanson, J. Button) 3:26.290

18 #311 WHELEN CADILLAC RACING (Pipo Derani, J. Aitken, Felipe Drugovich) 3:26.311

19 #4 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT (M. Jaminet, Felipe Nasr, N. Tandy) 3:26.362

20 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES (S. Vandoorne, P. di Resta, L. Duval) 3:27.251

21 #19 LAMBORGHINI IRON LYNX (R. Grosjean, A. Caldarelli, M. Cairoli) 3:27.655

22 #11 ISOTTA FRASCHINI (C. Bennett, J. Vernay, A. Serravalle) 3:29.865

23 #7 TOYOTA RACING (J. Lopez, K. Kobayashi, N. de Vries) SEM TEMPO

LMP2

24 #14 AO BY TF (P. Hyett, L. Deletraz, A. Quinn) 3:33.217

25 #28 IDEC SPORT (P. Lafargue, J. Van Uitert, R. de Gerus) 3:33.827

26 #65 PANIS RACING (R. Sales, M. Beche, S. Huffaker) 3:34.053

27 #23 UNITED AUTOSPORTS USA (B. Keating, F. Albuquerque, B. Hanley) 3:34.221

28 #22 UNITED AUTOSPORTS (O. Jarvis, B. Garg, N. Siegel) 3:34.270

29 #37 COOL RACING (L. Fluxá, M. Jakobsen, R. Miyata) 3:34.773

30 #33 DKR ENGINEERING (A. Mattschull, R. Binder, L. Hörr) 3:34.330

31 #10 VECTOR SPORT (R. Cullen, P. Pilet, S. Richelmi) 3:34.262

32 #183 AF CORSE (F. Perrodo, B. Barnicoat, N. Varrone) 3:34.767

33 #24 NIELSEN RACING (F. Scherer, D. Heinemeier Hansson, K. Simpson) 3:34.794

34 #34 INTER EUROPOL COMPETITION (J. Smiechowski, V. Lomko, C. Novalak) 3:34.885

35 #9 PROTON COMPETITION (J. Ried, M. Capietto, B. Viscaal) 3:34.963

36 #30 DUQUEINE TEAM (J. Falb, J. Allen, J. Simmenauer) 3:35.070

37 #47 COOL RACING (N. Rao, M. Bell, F. Vesti) 3:35.360

38 #25 ALGARVE PRO RACING TEAM (M. Kaiser, O. Caldwell, R. De Angelis) 3:35.474

39 #45 CROWDSTRIKE RACING BY APR (G. Kurtz, C. Braun, N. Catsburg) 3:39.222

LMGT3

40 #70 INCEPTION RACING (B. Iribe, O. Millroy, F. Schandorff) 3:58.120

41 #92 MANTHEY PURERXCING (A. Malykhin, J. Sturm, K. Bachler) 3:58.928

42 #66 JMW MOTORSPORT (G. Petrobelli, L. ten Voorde, S. Yoluc) 3:58.938

43 #77 PROTON COMPETITION (R. Hardwick, Z. Robichon, B. Barker) 3:59.443

44 #27 HEART OF RACING TEAM (I. James, D. Mancinelli, A. Riberas 3:59.655

45 #777 D’STATION RACING (S. Hoshino, E. Bastard, M. Sorensen) 4:02.787

46 #82 TF SPORT (H. Koizumi, S. Baud, D. Juncadella) 4:03.681

47 #60 IRON LYNX (C. Schiavoni, M. Cressoni, F. Perera) 4:06.495

48 #85 IRON DAMES (S. Bovy, M. Gatting, R. Frey) 3:56.530

49 #87 AKKODIS ASP TEAM LMGT3 (T. Kimura, E. Masson, J. Hawksworth) 3:56.561

50 #59 UNITED AUTOSPORTS (J. Cottingham, Nicolas Costa, G. Saucy) 3:56.710

51 #46 TEAM WRT (A. Al Harthy, V. Rossi, M. Martin) 3:56.738

52 #54 VISTA AF CORSE (T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon) 3:56.780

53 #44 PROTON COMPETITION (J. Hartshorne, B. Tuck, C. Mies) 3:56.836

54 #31 TEAM WRT (D. Leung, S. Gelael, Augusto Farfus) 3:56.947

55 #91 MANTHEY EMA (Y. Shahin, M. Schuring, R. Lietz) 3:57.026

56 #88 PROTON COMPETITION (G. Roda, M. Pedersen, D. Olsen) 3:57.221

57 #81 TF SPORT (T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood) 3:57.296

58 #95 UNITED AUTOSPORTS (H. Hamaguchi, N. Pino, M. Sato) 3:57.313

59 #155 SPIRIT OF RACE (J. Laursen, C. Laursen, J. Taylor) 3:57.349

60 #78 AKKODIS ASP TEAM (A. Robin, T. Boguslavskiy, K. van der Linde) 3:57.441

61 #55 VISTA AF CORSE (F. Heriau, S. Mann, A. Rovera) 3:58.282

62 #86 GR RACING (M. Wainwright, Daniel Serra, R. Pera) NO TIME

