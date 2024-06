Cenas "loucas" na sessão de autógrafos desta terça-feira levaram a equipe de Valentino Rossino Campeonato Mundial de Endurance a buscar "medidas para garantir a segurança de todos os envolvidos" no desfile das 24 Horas de Le Mans de sexta-feira. A lenda da MotoGP está estreando em Le Mans com a WRT na classe LMGT3, pilotando um BMW M4 GT3 depois de vencer a sua primeira incursão no Circuito de la Sarthe na corrida de apoio Road To Le Mans do ano passado.

Multidões de fãs presentes na sessão de autógrafos geraram preocupação, com o companheiro de equipe de Rossi, Ahmad Al Harthy, dizendo ao Motorsport.com: “Nunca vi nada assim. "Você assiste grandes artistas e cantores se apresentando e vê como é quando a multidão começa a empurrar. E eu nunca teria pensado que veria isso bem na minha cara." Depois disso, o chefe da equipe WRT, Vincent Vosse, pediu ao organizador de Le Mans, o Automobile Club de l'Ouest, para garantir a segurança dos fãs e participantes do popular desfile de pilotos de sexta-feira pela cidade. Em nota, Vosse disse: “A atenção que Vale traz é obviamente uma loucura e isso temos visto nos últimos três anos. Nesses três anos, não houve diminuição na atenção que ele traz. “Para a equipa, em coordenação com a categoria, significa que existem algumas obrigações em termos de organização antes de cada evento e antes de cada atividade no local.

“Nosso foco, a partir do momento em que tudo é planejado e organizado com antecedência, é que a atenção extra, a ‘loucura’ não impacte na forma como a equipe atua.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: Shameem Fahath

“Vale sempre passa um tempo extra com seus fãs. Mesmo quando não há sessão de autógrafos agendada, ele reserva um tempo com seus fãs e tem feito isso todos os dias nas pistas nos últimos três anos - para essas situações, a equipe cuida da segurança. Cada aparição ocorre sem problemas devido ao planejamento e organização. “Como equipe, temos duas prioridades, a segurança e tentar agradar o maior número de torcedores possível. Quando essas atividades são organizadas com precisão, podemos agradar mais pessoas e fazê-lo de forma segura. “Esperamos que os organizadores tenham tomado nota do que aconteceu na sessão de autógrafos de ontem e tomem medidas para garantir a segurança de todos os envolvidos no desfile de pilotos na sexta-feira.” Uma declaração da ACO dizia: “A segurança dos pilotos dentro e fora da pista é uma prioridade para a ACO. “Os organizadores posicionaram vários agentes de segurança no pit lane e nenhum risco potencial foi relatado antes e durante a sessão de autógrafos. “A popularidade da nossa disciplina está a crescer e o fervor gerado pelas 24 Horas de Le Mans e pelos seus famosos pilotos é grande. “Levamos em conta as observações e tomaremos medidas para garantir que os pilotos se sintam mais confortáveis ​​durante a sessão do próximo ano”.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi Photo by: Andreas Beil

Rossi atraiu um interesse significativo desde sua mudança em tempo integral para o automobilismo em 2022, inicialmente em Audis da WRT, antes de se juntar à lista de pilotos de fábrica da BMW em dezembro daquele ano. Ele entrou no WEC pela primeira vez nesta temporada ao lado de campanhas paralelas nas GT Cup World Challenge Europe Endurance e Sprint, conquistando sua mais recente vitória na rodada da Sprint de Misano no mês passado ao lado do também piloto de fábrica da BMW, Maxime Martin. Rossi e Martin dividem com Al Harthy o WEC, com a combinação obtendo o melhor resultado até o momento, o segundo lugar em Ímola. Falando à mídia na quarta-feira, Rossi disse que se sentiu “confortável na pista” depois de sua incursão inicial no ano passado para aprender o básico, e destacou as Curvas Porsche como seu elemento favorito da pista de 8,467 milhas. Refletindo sobre as suas impressões sobre o traçado, tendo corrido no Circuito Bugatti, mais curto, na MotoGP, onde obteve vitórias no GP de França em 2002, 2005 e 2008, ele disse: “São mais de 200 km/h de média e estamos sempre com pé embaixo. “Na primeira parte você tem muitas freadas bruscas para a chicane, isso é bom.

“Mas, ao mesmo tempo, também temos uma curva muito rápida na última parte e também adoro as pistas mais longas.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: Alexander Trienitz

"Este é muito longo e eu gosto. Me sinto confortável e gosto quando guio." Rossi reafirmou declarações feitas no início deste ano de que sua intenção é continuar executando um programa duplo de WEC e GTWCE em 2025, que Martin destacou como um fator importante para sua melhoria. O belga disse que “a velocidade está presente desde o início”, mas observou que Rossi “realmente melhorou muito em termos de compreensão dos procedimentos, de não cometer erros, de estar muito mais confiante no carro”.

Após 'caso' com CAMISA de Senna em tributo, Max OMITE PIQUET e põe Ayrton em top 5 da F1; LEWIS entra

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!