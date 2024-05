Drugovich fará estreia nas 24 Horas de Le Mans de 2024

Felipe Drugovich se juntará à Cadillac para as 24 Horas de Le Mans, em junho.

O brasileiro preencherá a vaga na equipe de fábrica da Action Express Racing para a tradicional corrida francesa nos dias 15 e 16 de junho e se juntará a Pipo Derani e Jack Aitken, pilotos que fazem temporada completa da equipe no IMSA SportsCar Championship, no Cadillac V-Series #311 R LMDh.

Drugovich conseguiu um lugar de fábrica na classe Hypercar depois de dar os primeiros passos nas corridas de carros esportivos este ano na European Le Mans Series, que você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

Ele se juntou à equipe Vector Sport LMP2 em sua primeira temporada desde o título na Fórmula 2 de 2022, mas ficou claro desde o início que ele não competiria com o ORECA-Gibson 07 da equipe britânica em Le Mans.

O chefe da Action Express, Gary Nelson, revelou que Drugovich estava “no nosso radar há alguns anos”.

“Depois de vê-lo pilotar um carro esportivo recentemente na ELMS, finalmente tivemos a chance de conhecê-lo e trabalhar com ele em alguns testes de simulador”, explicou ele.

“Ficamos impressionados com sua maturidade, disciplina e conhecimento. Em seguida, levamos o Felipe para um teste de pista, quando ele dividiu nosso carro com o Pipo e o Jack.

“Estamos muito entusiasmados por dar o próximo passo óbvio e inscrever Felipe ao lado de Pipo e Jack em Le Mans. Seu histórico fala por si.”

#311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R of Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Photo by: Marc Fleury

Drugovich descreveu a oportunidade de correr pela Cadillac e pela Action Express em Le Mans como “a oportunidade mais importante na minha carreira de piloto até agora”.

“As 24 Horas de Le Mans são impossíveis de definir em palavras, tal é a sua magia e importância para os carros em geral e para o automobilismo em particular”, disse o jovem de 23 anos, que é duas vezes vencedor da Le Mans Virtual.

“Mal toquei na magia de Le Mans vencendo duas vezes as edições virtuais – agora vou mergulhar de verdade. Que privilégio ter mais um sonho realizado.”

Drugovich ocupa uma vaga ocupada por Tom Blomqvist: ele é o piloto de Endurance da equipe Action Express para as corridas de longa distância em Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianápolis e Road Atlanta.

Confira como foi o desempenho de Drugovich na etapa da França da ELMS neste fim de semana

