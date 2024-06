Brasil tem oito vitórias por categoria nas 24 Horas de Le Mans

Ao longo de trajetória de quase 90 anos nas 24 Horas de Le Mans, o automobilismo brasileiro deixou sua marca na história da mais famosa corrida de endurance do mundo. Desde a estreia, em 1935, o País já contou com 35 pilotos na prova, desde jovens promissores a pilotos consagrados e campeões mundiais.

Prova disso é que a maioria é formada por competidores contratados por fábricas e equipes para tentar a vitória, e não por gentleman drivers -- pilotos com verba pessoal para bancar uma vaga em equipes subfinanciadas. Este grupo conquistou até hoje oito vezes o primeiro lugar por categoria (confira a tabela abaixo) e chegou perto de triunfar na classificação geral em oito oportunidades, quando subiu ao pódio.

Neste sábado (15), a partir das 11h (de Brasília), a famosa corrida francesa dá a largada para a sua 92ª edição e terá entre os inscritos seis brasileiros, três deles tentando a vitória na classificação geral e, por tabela, na categoria principal, a Hypercar. O feito é ainda inédito para o país.

A relação traz ainda dois competidores que vão acelerar nas 24 Horas de Le Mans pela primeira vez. A prova no circuito de La Sarthe, com mais de 13 km de extensão, vale pela quarta etapa do Mundial de Endurance (WEC) em 2024 e antecede a disputa das 6 Horas de São Paulo, 14 de julho, em Interlagos.

A escalação brasileira para as 24 Horas de Le Mans em 2024 tem em Daniel Serra seu nome mais vitorioso. O tricampeão da Stock Car Pro Series já triunfou duas vezes na prova pela antiga classe LMGTE-Pro: em 2017, pela Aston Martin; e em 2019, correndo pela Ferrari da equipe italiana AF Corse.

Outro paulista com pódio em Le Mans vai se converter no segundo brasileiro com mais largadas na prova. Segundo colocado na LMGTE-Pro em 2017, correndo com Ford GT, Pipo Derani disputará as 24 horas mais famosas do mundo pela nona vez, tendo o estreante e compatriota Felipe Drugovich como parceiro de equipe. Com mais esta largada, Pipo ficará atrás em número de participações apenas de Thomas Erdos, que reúne 13 presenças na história da competição e duas vitórias na LMP2 (2005 e 2006).

Quem também debuta em Le Mans é o carioca Nicolas Costa, que vai correr com o McLaren 720S Evo LMGT3 do time norte-americano United Autosports. Aos 32 anos, o campeão brasileiro da Porsche Carrera Cup em 2023 fará, quase cinco anos depois, apenas a segunda corrida de 24 horas na carreira.

Com passagem pela Fórmula 1 e carreira vitoriosa no endurance, sobretudo na IMSA, Felipe Nasr vai para o quarto ano. O brasiliense de 31 anos será um dos integrantes da tripulação do Hypercar Porsche 963 #4 da Penske. E na LMGT3, Augusto Farfus regressa à prova, encerrando um hiato de quatro anos.



Segundo na geral

Desde 1935, com a estreia de Bernardo Souza Dantas, o melhor resultado de um brasileiro na classificação geral nas 24 Horas de Le Mans foi o segundo lugar, com José Carlos Pace (Ferrari, edição de 1973), Raul Boesel (Jaguar, 1991), Lucas di Grassi (Audi, 2014) e Bruno Senna (protótipo LMP1, 2020).

Com três pódios na categoria principal (2013, 2014 e 2016), di Grassi é o mais bem-sucedido. Três brasileiros vão correr neste sábado com a possibilidade de obter o feito inédito de uma vitória na classificação geral para o Brasil. Além de Pipo Derani e Drugovich, que vão correr juntos com o Cadillac #311 da Whelen Cadillac Racing, Felipe Nasr vai acelerar com o Porsche 963 da Porsche Penske Motorsport.



Brasileiros vencedores por categoria

Ano/Piloto/Categoria

2005 e 2006: Thomas Erdos, LMP2

2008 e 2009: Jaime Melo Jr., GT2

2017 e 2019: Daniel Serra, LMGTE-Pro

2018 e 2019: André Negrão, LMP2



Melhores resultados do Brasil na classificação geral

José Carlos Pace: 2º em 1973 (Ferrari 312PB)

Raul Boesel: 2º em 1991 (Jaguar XJR-12)

Ricardo Zonta: 3º em 2008 (Peugeot 908 HDi)

Lucas di Grassi: 2º em 2014 (Audi R18 e-tron quattro), 3º em

2013 e 2016 (Audi R18 e-tron quattro)

Bruno Senna: 2º em 2020 (Rebellion R13)

André Negrão: 3º em 2021 (Alpine A480)



Piloto – ano de participação

1 – Bernardo Souza Dantas – 1935

2 – Hermano da Silva Ramos – 1954, 1956 e 1959

3 – Christian Heins – 1959 e 1963

4 – Fritz D’Orey – 1960

5 – José Carlos Pace – 1973

6 – Paulo Gomes – 1978

7 – Marinho Amaral – 1978

8 – Alfredo Guaraná Menezes – 1978

9 – Roberto Moreno – 1984

10 – Raul Boesel – 1987, 1988, 1991

11 – Maurizio Sandro Sala – 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996

12 – Antônio Hermann de Azevedo – 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

13 – Thomas Erdos – 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011

14 – Nelson Piquet – 1996 e 1997

15 – André Lara Rezende – 1997

16 – Ricardo Zonta – 1998 e 2008

17 – Jaime Melo – 2004, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012

18 – Nelsinho Piquet – 2006, 2016 e 2017

19 – Christian Fittipaldi – 2006, 2007 e 2008

20 – Alexandre Negrão – 2008

21 – Bruno Senna – 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

22 – Augusto Farfus – 2010, 2011, 2018, 2019 e 2020

23 – Lucas di Grassi – 2013, 2014, 2015 e 2016

24 – Fernando Rees – 2014, 2015, 2016 e 2017

25 – Pipo Derani – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023

26 – Oswaldo Negri Jr. – 2016 e 2020

27 – Rubens Barrichello – 2017

28 – Tony Kanaan – 2017 e 2018

29 – André Negrão – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

30 – Daniel Serra – 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

31 – Felipe Nasr – 2018, 2021, 2022 e 2023

32 – Rodrigo Baptista – 2019

33 – Felipe Fraga – 2019, 2020, 2021 e 2022

34 – Marcos Gomes – 2020 e 2021

35 – Pietro Fittipaldi – 2022 e 2023



Brasil na 24 Horas de Le Mans 2024

Piloto / Categoria / Carro / Equipe

Augusto Farufs / LMGT3 / BMW M4 LMGT3 / Team WRT

Daniel Serra / LMGT3 / Ferrari 296 LMGT3 / GR Racing

Felipe Drugovich / Hypercar / Cadillac V-Series.R / Whelen Cadillac Racing

Felipe Nasr / Hypercar / Porsche 963 / Porsche Penske Motorsport

Pipo Derani / Hypercar / Cadillac V-Series.R / Whelen Cadillac Racing

Nicolas Costa / LMGT3 / McLaren 720S Evo LMGT3 / United Autosports

