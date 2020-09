A edição mais estranha das 24 Horas de Le Mans ocorrerá nos dias 19 a 20 de setembro com portões fechados devido à pandemia do novo coronavírus. Em La Sarthe, no entanto, as tradições são cumpridas e será o caso desta vez, dentro das circunstâncias internacionais.

Carlos Tavares, CEO do grupo PSA, ficará encarregado de dar a bandeirada de largada para a 88ª edição da clássica prova francesa, sucedendo a princesa Charlene de Mônaco (2019) e o tenista Rafael Nadal (2018).

“É uma honra iniciar as 24 Horas de Le Mans de 2020. Como sabem, sou apaixonado por motor, automóvel e tecnologia, e as 24 Horas de Le Mans combinam os três. A Peugeot estará de volta em breve e, como responsável por iniciar a prova este ano, gostaria de sublinhar que a Peugeot regressa ao endurance em 2022 e que toda a empresa apoia o projeto ”, garante o gestor.

“A Peugeot venceu três vezes com duas tecnologias diferentes e agora queremos lutar pela vitória com a tecnologia híbrida. Gostaria de agradecer ao Automobile Club de l'Ouest (ACO) por me dar este privilégio. Além disso, quero agradecer a todas as equipes que vão competir e a todos aqueles que organizam este evento para fazê-lo nestes tempos difíceis”.

Tavares agitará a bandeira nacional francesa antes que os 60 carros participantes cruzem a linha de partida após a volta de formação e a ação comece em La Sarthe.

“Que Carlos Tavares iniciar as 24 horas de Le Mans 2020 sublinhe os fortes laços, a unidade, que existem entre a corrida e a indústria automotiva. Para os fabricantes, representa um campo de testes soberbo e um lugar de atenção a nível mundial. Le Mans garante cobertura internacional e a oportunidade de liderar a transição energética”, acrescenta Pierre Fillon, presidente da ACO.

“A Peugeot tem uma grande tradição nas 24 Horas de Le Mans e um futuro promissor. Já deixou a sua marca ao vencer três vezes com as 905 e 908, duas máquinas impressionantes. Agradeço a Carlos Tavares por ter aceitado o nosso convite para dar a largada neste ano", completou.

Vettel comenta rumores sobre ida p/ Racing Point e fala de outras categorias para 2021

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: