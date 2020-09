Neste fim de semana, acontece a 88ª edição de um dos eventos mais importante do automobilismo mundial, as 24 Horas de Le Mans. A prova, que compõe a Tríplice Coroa do Automobilismo, terá um grid composto por 59 carros, sendo apenas cinco deles parte da classe principal, a LMP1, estabelecendo um novo recorde negativo.

Por outro lado, a LMP2 é a classe com maior número de carros, 24 no total, seguido de perto pela GTE Am com 22. Já a GTE Pro tem apenas oito veículos competindo.

Entre os brasileiros, teremos representantes em todas as classes do grid: Bruno Senna na LMP1, André Negrão na LMP2, Daniel Serra na LMGTE Pro e Felipe Fraga, Augusto Farfus, Oswaldo Negri Jr. e Marcos Gomes na LMGTE Am.

As atividades da 88ª edição das 24 Horas começam nesta quarta (16), com um cronograma comprimido devido à pandemia da Covid-19. Mas as atividades de pista se iniciam apenas na quinta.

Só na quinta-feira serão realizadas dez horas de treinos livres entre sessões diurnas e noturnas, além da primeira sessão de classificação. Os seis melhores carros de cada classe, porém, disputam suas posições no grid apenas na sexta, com a Hiperpole.

Os carros partem para a maratona no sábado pela manhã, no horário de Brasília, e a bandeirada de largada será dada pelo CEO da Peugeot Citröen, sucedendo a Princesa Charlene de Mônaco (2019) e o tenista Rafael Nadal (2018). A novidade vem no momento em que a montadora francesa confirma o retorno ao Campeonato Mundial de Endurance a partir de 2022.

Lembrando que a prova desse ano será realizada totalmente com portões fechados, sem a presença do público. Com isso, alguns eventos foram descartados, como as interações dos pilotos com o público e o desfile da sexta.

Confira a programação completa do evento (horários de Brasília):

Quarta, 16 de setembro

03h - 13h - Inspeção técnica

Quinta, 17 de setembro

05h - 08h - Primeiro treino livre

09h - 11h - Segundo treino livre

12h15 - 13h - Treino classificatório

15h - 19h - Terceiro treino livre (sessão noturna)

Sexta, 18 de setembro

05h - 06h - Quarto treino livre

06h30 - 07h - Hiperpole

Sábado, 19 de setembro

09h30 - Largada das 24 Horas de Le Mans

Domingo, 20 de setembro

09h30 - Chegada das 24 Horas de Le Mans

Confira o grid completo das 24 Horas de Le Mans de 2020:

* Em negrito = competidor do WEC

N° Equipe Chassi Pilotos LMP1 - 5 Carros 1 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Gustavo Menezes Norman Nato Bruno Senna 3 Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson Romain Dumas Louis Deletraz Nathanael Berthon 4 ByKolles Racing Team ENSO CLM P1/01-Gibson Tom Dillmann Bruno Spengler Oliver Webb 7 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Racing Toyota TS050 Hybrid Sebastien Buemi

Kazuki Nakajima Brendon Hartley LMP2 - 24 Carros 11 Eurointernational Ligier JS P217-Gibson Adrien Tambay Erik Maris Christophe d'Ansembourg 16 G-Drive Racing by Algarve Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis

Nick Tandy Ryan Cullen 17 IDEC Sport Oreca 07-Gibson Kyle Tilley Dwight Merriman Jonathan Kennard 21 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Memo Rojas Juan Pablo Montoya Timothe Buret 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta 24 Nielsen Racing Oreca 07-Gibson Tony Wells Garrett Grist Alex Kapadia 25 Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson John Falb Simon Trummer Matt McMurry 26 G-Drive Racing Aurus 01-Gibson Roman Rusinov Jean-Eric Vergne Mikkel Jensen 27 DragonSpeed USA

Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Renger van der Zande 28 IDEC Sport

Oreca 07-Gibson Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Richard Bradley 29 Racing Team Nederland Oreca 07-Gibson Giedo van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd 30 Duqueine Engineering Oreca 07-Gibson Tristan Gommendy Jonathan Hirschi Konstantin Tereshchenko 31 Panis Racing Oreca 07-Gibson Julien Canal Nico Jamin Matthieu Vaxiviere 32 United Autosports Oreca 07-Gibson Alex Brundle Will Owen Job van Uitert 33 High Class Racing Oreca 07-Gibson Kenta Yamashita Mark Patterson Anders Fjordbach 34 Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson Jakub Smiechowski Rene Binder Matevos Isaakyan 35 Eurasia Motorsport Ligier JS P217-Gibson Roberto Merhi Nick Foster Nobuya Yamanaka 36 Signatech Alpine Elf Alpine A470-Gibson Pierre Ragues Andre Negrao Thomas Laurent 37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson 39 Graff Oreca 07-Gibson James Allen Charles Milesi Vincent Capillaire 42 Cool Racing Oreca 07-Gibson Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny 47 Cetilar Racing Dallara P217-Gibson Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi 50 Richard Mille Racing Oreca 07-Gibson Sophia Floersch Tatiana Calderon Beitske Visser LMGTE Pro - 8 Carros 51 AF Corse Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra 65 WeatherTech Racing

Ferrari 488 GTE Cooper MacNeil Toni Vilander Jeff Segal 71 AF Corse Ferrari 488 GTE Sam Bird Davide Rigon Miguel Molina 89 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE Sebastien Bourdais Olivier Pla Jules Gounon 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor 95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Nicki Thiim Marco Sorensen Richard Westbrook 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Alex Lynn Maxime Martin Harry Tincknell LMGTE Am - 22 Carros 52 AF Corse

Ferrari 488 GTE Christoph Ulrich Steffen Gorig Alexander West 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr 55 Spirit of Race

Ferrari 488 GTE Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR Larry ten Voorde Matteo Cairoli Egidio Perfetti 57 Team Project 1

Porsche 911 RSR Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

Paolo Ruberti Sergio Pianezzola 61 Luzich Racing Ferrari 488 GTE Francesco Piovanetti Oswaldo Negri Jr. Come Ledogar 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Johnny Mowlem Bonamy Grimes Charlie Hollings 66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Richard Heistand Maxwell Root Jan Magnussen 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Kei Cozzolino Takeshi Kimura Vincent Abril 72 HubAuto Corsa Ferrari 488 GTE Morris Chen Tom Blomqvist Marcos Gomes 75 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Andrea Piccini Matteo Cressoni Rino Mastronardi 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell 78 Proton Competition Porsche 911 RSR Horst Felbermayr, Jr. Michele Beretta Max van Splunteren 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen 85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting 86 Gulf Racing

Porsche 911 RSR Michael Wainwright Ben Barker Andrew Watson 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR Thomas Preining Adrien de Leener Dominique Bastien 89 Team Project 1

Porsche 911 RSR 'Steve Brooks' Benoit Fretin Bruno Fretin 90 TF Sport Aston Martin Vantage Salih Yoluc Charlie Eastwood Jonathan Adam 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Augusto Farfus Ross Gunn 99 Dempsey-Proton Competition Porsche 911 RSR Lucas Legeret Vutthikorn Inthraphuvasak Julien Piguet

