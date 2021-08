Le Mans: Alonso guiará Alpine em evento das 24 Horas de Le Mans

Fernando Alonso pode não ter conquistado a tríplice coroa do automobilismo, mas o espanhol entrará para a história do esporte mais uma vez. Segundo o site SoyMotor, Alonso pilotará o carro da Alpine na Fórmula 1 no traçado das 24 Horas de Le Mans. Já Esteban Ocon guiará o Alpine A110 GT4, carro esportivo da marca.

Será a primeira vez na era moderna das 24 Horas de Le Mans que um carro de Fórmula 1 percorrerá o circuito de Sarthe, onde correm os carros de Endurance. Alonso tem familiaridade com o traçado. O espanhol bicampeão da Fórmula 1 também é bicampeão da prova, com suas vitórias em 2018 e 2019 pela Toyota Gazoo Racing. Alonso pilotou o Toyota TS050 Hybrid com o suíço Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima.

Para fechar a participação da divisão da Alpine na Fórmula 1, Esteban Ocon pilotará o Alpine A110 GT4, modelo das pistas do esportivo A110 da marca. Para a torcida francesa, ver o piloto francês mais novo vencedor da Fórmula 1 pilotando um carro também francês será um momento para aplaudir e celebrar.

Os franceses ainda tem a chance de ver a Alpine ganhar a prova pela equipe Elf Matmut, pilotado pelos pilotos de casa Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxvière, junto do brasileiro André Negrão. O trio da Alpine possui dois segundos lugares na temporada e estão 15 pontos atrás do trio Sébastian Buemi, Brendo Hartley e Kazuki Nakajima. Uma vitória nas 24h de Le Mans com os líderes da Toyota terminando em terceiro jogaria o trio da Alpine para o primeiro lugar.

Além da dupla da F1, Manu Guigou, piloto de rally, pilotará o A110 de rally, enquanto o CEO da Alpine na F1, Laurent Rossi, guiará o A110S de rua em Sarthe.