Depois de oito anos tentando, Bruno Senna finalmente subiu ao pódio em Le Mans. O brasileiro, que integrava o trio do Rebellion #1 junto de Gustavo Menezes e Norman Nato, terminou em segundo na classificação, empatando com a melhor posição final de um piloto brasileiro na prova. Após a prova, ele celebrou a conquista que tanto aguardava.

O trio da equipe suíça terminou cinco voltas atrás do #8 da Toyota, mas conseguiram impedir uma dobradinha da montadora japonesa, terminando a frente do carro #7, que teve problemas na segunda metade da prova, ficando um bom tempo na garagem para reparos.

Senna destacou que a prova seguiu sem muitos problemas que poderiam causar atrasos, elogiando o trabalho perfeito da equipe antes mesmo do fim de semana.

"Essa é a minha oitava tentativa em Le Mans. Eu já estive muito competitivo aqui no passado, mas o azar sempre me impediu de vencer ou de conquistar o pódio. Isso sempre me fugiu, mas Le Mans finalmente me deixou subir ao pódio".

"Eu gostaria que fosse a vitória, mas aceito o segundo lugar, já que as coisas não foram fáceis por aqui. E certamente é uma grande conquista, Gustavo e Norman já haviam destacado que a equipe fez um ótimo trabalho, a preparação correta para o carro".

"O carro chegou na pista e todos estavam preparados. O carro teve uma boa performance ao longo da corrida. Foram poucos problemas, pequenos, que não nos atrasaram muito. Esse é o tipo de corrida que te dá pódios em Le Mans. Se você fica muito tempo na garagem, normalmente não termina nessa posição".

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?

Your browser does not support the audio element.

.