Na última terça-feira, a Porsche anunciou que vai disputar os dois principais campeonatos de endurance do mundo, WEC e IMSA, com "total dedicação", começando com as 24 Horas de Daytona, em janeiro de 2023.

Pascal Zurlinden, chefe do automobilismo da Porsche, sugeriu que espera que mais fabricantes se juntem à Porsche e Audi, enquanto estão desenvolvendo carros LMDh baseados, e Toyota e Peugeot, que se comprometeram com o WEC com o Hypercar.

"Se você olhar para todos os fabricantes em volta da mesa... vamos ver quem está assinando no final", disse ele. "Grandes nomes estão chegando, Toyota, Audi, Peugeot, vamos ver quem é o próximo.”

"Poderíamos voltar aos anos 1980 e 1990 com muitos carros e muitos fabricantes, e se todos fizessem alguns carros para clientes , isso poderia se tornar realmente grande para todos nós."

A McLaren declarou interesse no LMDh, enquanto a Ferrari revelou que está avaliando as duas rotas nas corridas de protótipo.

A Acura, marca Honda, também sinalizou sua intenção de continuar no IMSA.

Zurlinden explicou que a Porsche ainda não definiu como vai atacar WEC e IMSA a partir de 2023, seja com equipes de fábrica, clientes ou uma mistura dos dois. Mas deu dicas claras de que o novo protótipo híbrido Porsche será disponibilizado para venda a equipes clientes.

Ele disse que está no DNA do automobilismo da Porsche ver seus carros brigando.

“Se um cliente vencesse, mesmo que tivéssemos uma equipe oficial, no final, ainda é um Porsche e ficaríamos muito felizes”, explicou.

