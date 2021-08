WEC: Negrão fala de caminho para superar Toyota em Le Mans

Principal piloto brasileiro na temporada de 2020-21 do Mundial de Endurance (WEC), André Negrão chega a mais uma edição das 24 Horas de Le Mans com a dura missão de vencer a Toyota pela Hypercar. Com duas vitórias do evento na LMP2 e um título da divisão em 2016 na bagagem, o piloto se junta, mais uma vez, a Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière no Alpine A480 para a prova deste fim de semana.

No atual campeonato, o trio subiu ao pódio nas três corridas disputadas até então e superou em duas ao menos um dos carros da rival japonesa: Spa-Francorchamps, à frente de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, e Monza, vencendo Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (17), Negrão deu detalhes sobre as chances contra a Toyota de acordo com as condições de corrida. Além de revelar uma nova regra para o evento de 2021 que pode equilibrar a disputa.

"Aqui em Le Mans são três safety cars: A, B e C, e a partir desse ano, colocaram a configuração: líder no safety car A, e a gente, por exemplo, no B. Poderia sair do meu quando autorizado após eles alcançarem o A", disse o piloto. "Se a gente ficar uma volta de diferença entre os pit stops a chance de ganhar é grande, mas se passar de duas, já era, porque no final o gap de stint seria enorme."

"Então esse gap vai diminuir. Obviamente, se já tiver uma volta sobre mim, já era, mas caso esteja na mesma volta, isso vai acontecer. Eu vou poder ir até o safety car A a partir do momento que a torre deixar. É uma coisa nova do WEC esse ano."

Caso vença, Negrão seria o primeiro brasileiro na história a triunfar nas 24 Horas pela categoria máxima e completaria a "dobradinha" de vitórias nas duas principais divisões: Hypercar e LMP2.

"É curioso como a minha carreira me trouxe até aqui, até esta prova", relembrou André. "Eu, como todo brasileiro, sonhava com a Fórmula 1, mas foi aqui, no endurance, que eu me achei. Le Mans é o troféu máximo que eu poderia almejar."

"Durante o ano, todo o nosso trabalho é voltado para essas 24 horas. Aqui é o tudo ou nada. Só de estar lá já é um grande momento na vida de um piloto. Já vi muita gente chorando como criança só por completar a prova. Isso diz muito sobre o evento", concluiu.

