Moto2: Diogo Moreira é 4⁰ em Jerez; González vence

A quinta etapa da Moto2 viu Manuel González vencer com tranquilidade o GP da Espanha e assumir a liderança do campeonato. Barry Baltus e Senna Agius completaram o pódio. Brasileiro Diogo Moreira terminou em quarto, repetindo o melhor resultado do ano, na Tailândia.

Como foi

Após uma largada limpa, Manuel González manteve a liderança com tranquilidade. Diogo Moreira, que saiu de quinto, fez um ótimo trabalho e ganhou duas posições nos primeiros metros. Poucos minutos depois, o brasileiro superou Senna Agius e assumiu a segunda posição.

A primeira queda do dia foi de Alonso Lopez, na curva 2, mas voltou a pista. No meio do pelotão, outro acidente: Holgado colocou o pé direito na roda traseira da moto de David Alonso e os dois foram para o chão na curva 13. Holgado foi pro centro médico e não voltou mais.

Na volta 7, Baltus ultrapassou Diogo, mas o brasileiro não deixa o piloto belga se afastar muito e o persegue, tentando uma recuperação. Enquanto isso, Gonzalez liderava tranquilo. Atrás do espanhol, Deniz Öncü superou Albert Arenas e assumiu o P5. Baltus ultrapassou Agius e tomou a terceira colocação.

Daniel Alonso se envolveu no segundo acidente do dia, dessa vez em um enrosco com Izan Guevara. Os dois abandonaram a prova.

Na metade da prova, Gonzalez mantém a ponta com mais de dois segundos de vantagem, seguido por Baltus, Moreira, Agius e Oncu. Ayumu Sasaki caiu na curva 1 e também não retornou a prova. Na volta 15, Agius perseguiu e tentou ataque em Diogo Moreira, mas o brasileiro se defendeu e continuou seguindo Baltus.

A três voltas pro fim, Alonso Lopez caiu na curva 6 e abandonou. Senna Agius ultrapassou Diogo Moreira, assumindo o P3, apesar dos esforços do brasileiro para se defender. A última volta foi agitada e o brasileiro chegou a recuperar a posição, mas terminou como P4. Gonzalez saiu vitorioso não só da prova, mas agora é líder do campeonato. Barry Baltus e Senna Agius completaram o pódio.

Información principal Datos adicionlaes 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Km/h Pontos 1 M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 21 - 25 2 B. Baltus Fantic Racing LINO SONEGO 7 21 +2.256 2.256 2.256 20 3 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 21 +3.781 3.781 1.525 16 4 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 21 +4.781 4.781 1.000 13 5 D. Öncü Ajo Motorsport 53 21 +6.390 6.390 1.609 11 6 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 21 +7.049 7.049 0.659 10 7 C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 13 21 +7.919 7.919 0.870 9 8 A. Canet Fantic Racing LINO SONEGO 44 21 +8.511 8.511 0.592 8 9 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 21 +12.537 12.537 4.026 7 10 F. Salac Elf Marc VDS Racing Team 12 21 +14.783 14.783 2.246 6 11 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 21 +17.135 17.135 2.352 5 12 M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 21 +17.182 17.182 0.047 4 13 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 21 +20.992 20.992 3.810 3 14 C. Veijer Ajo Motorsport 95 21 +23.062 23.062 2.070 2 15 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 21 +27.942 27.942 4.880 1 16 Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 92 21 +28.588 28.588 0.646 17 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 21 +29.790 29.790 1.202 18 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 21 +31.343 31.343 1.553 19 D. Binder ITALJET Gresini Moto2 15 21 +31.453 31.453 0.110 20 Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 21 +31.651 31.651 0.198 21 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 21 +36.443 36.443 4.792 22 S. Garcia Dols QJMOTOR - FRINSA - MSI 3 21 +37.249 37.249 0.806 dnf A. Sasaki RW-Idrofoglia Racing GP 71 11 10 laps dnf I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 4 17 laps dnf D. Alonso CFMOTO Gaviota Aspar Team 80 4 17 laps dnf D. Holgado CFMOTO Gaviota Aspar Team 27 0 21 laps dq A. López Beta Tools SpeedRS Team 21 17 4 laps

