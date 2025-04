Moto2: González é pole em Jerez; Moreira é 5°

A Moto2, categoria de acesso para a MotoGP, definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da Espanha. Manuel González, da equipe Intact, foi pole, seguido por Albert Arenas, Senna Agius e Barry Baltus. Diogo Moreira fez boa classificação e irá largar da quinta posição no domingo.

Deniz Öncü, Aron Canet, David Alonso, Jake Dixon, Filip Salac, Daniel Holgado e Celestino Vietti completam os 12 primeiros.

Q1

Com o cronômetro iniciado, foram para a pista Adrian Huertas, Izan Guevara, Collin Veijer, Mario Aji, Tony Arbolino, Jorge Navarro, Zonta VD Goorbergh, Ivan Ortola, Marcos Ramirez, Darryn Binder, Alex Escrig, Ayumu Sasaki, Yuki Kunii e Sergio Garcia.

Izan Guevara fez o primeiro melhor tempo, seguido por Ortola e Escrig. Ainda na primeira metade da sessão, uma bandeira amarela foi rapidamente acionada por causa de Sasaki, que caiu na curva 13 e não voltou mais. Mais tarde, Binder também foi para a brita no mesmo local.

Guevara manteve-se como o mais rápido, marcando 1min40.322s. Além dele, VD Goorbergh, Veijer e Ortola também garantiram vaga no Q2. O restante do grid, de 19° a 28°, ficou na seguinte ordem: Escrig, Binder, Ramirez, Kunii, Huertas, Arbolino, Aji, Navarro, Garcia e Sasaki.

Q2

Além de Guevara, VD Goorbergh, Veijer e Ortola, foram direto para essa sessão Manuel González, Barry Baltus, Deniz Öncü, Senna Agius, Albert Arenas, Aron Canet, David Alonso, Dnaiel Holgado, Jake Dixon, Celestino Vietti, Alonso Lopez, Joe Roberts, Filip Salac e Diogo Moreira, os melhores do treino classificatório.

Senna Agius, González e Lopez foram os primeiros a fecharem voltas rápidas, já na casa de 1min39s. Moreira marcou 10° melhor tempo na primeira tentativa. Seguindo o "padrão de quedas" do sábado, David Alonso foi para a brita na curva 13, com pouco mais de oito minutos no cronômetro, mas voltou a pista.

Arenas assumiu a liderança com 1min39.890s, mas foi superado por González. Moreira foi para quinto, menos de um segundo atrás do líder. Nos últimos segundos da sessão, Canet caiu na curva 6, mas já tinha marcado o sétimo melhor tempo.

No fim, Manuel González garantiu a pole com 1min39.858s. Albert Arenas, Senna Agius, Barry Baltus e Diogo Moreira completaram o top 5 da corrida que acontece amanhã, às 7h15min.

