Diogo Moreira, piloto brasileiro da Italtrans, foi protagonista de uma batalha 'insana' pelo terceiro lugar com Senna Agius, australiano da IntactGP, durante a etapa da Tailândia da Moto2.

Moreira largou da décima colocação e escalou posições até chegar no top 3, mas, na disputa com Agius, perdeu a posição e terminou em quarto colocado na pista de Buriram.

A próxima etapa da Moto2 é na Argentina, no circuito de Termas de Río Hondo, no dia 16 de março e os detalhes das corridas de Diogo Moreira você confere no Motorsport.com Brasil!

