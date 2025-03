Moto2: Yamaha anuncia parceria com Diogo Moreira

A Yamaha Brasil anunciou na sexta-feira (7) o patrocínio ao piloto brasileiro Diogo Moreira, que hoje corre com a Italtrans na Moto2, categoria de formação da MotoGP. A parceria oficializa seu apoio técnico ao paulista, tornando-se a fornecedora oficial das motos utilizadas em seus treinos.

Considerado uma das promessas brasileiras na motovelocidade, Diogo utilizará modelos Yamaha tanto para treinos off-road – como a YZ450F para flat track, supermoto e motocross – quanto para on-road, com as YZF-R6 e YZF-R1.

Moreira também é o atual campeão da competição de flat track “100km dei Campioni”, que reúne os melhores pilotos do mundo no famoso Rancho de Valentino Rossi, na Itália.

Em janeiro, ele conquistou a vitória na última edição, subindo ao pódio ao lado do próprio Valentino Rossi e do seu irmão Luca Marini, que terminaram na 2ª posição.

Segundo a Yamaha Brasil, tal parceria reforça o compromisso da marca com a formação de pilotos e o desenvolvimento do motociclismo no país.

Na MotoGP, principal categoria de motovelocidade no mundo, a Yamaha fornece motos para a equipe Pramac e para sua própria equipe de fábrica.

