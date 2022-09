Carregar reprodutor de áudio

O dia de classificações do Mundial de Motovelocidade em Aragón foi marcado por uma grande polêmica durante a sessão que definiu o grid de largada da Moto3. Adrián Fernández, da equipe Red Bull KTM Tech3, teve sua saída dos boxes sabotada por membros de um time rival, Sterilgarda Husqvarna Max, que seguraram sua moto, comprometendo seu resultado.

Fernández estava prestes a sair em direção à pista junto com os demais pilotos para o Q2, sessão final da classificação da categoria de acesso à MotoGP. Mas, ao ser liberado por seus mecânicos, o espanhol viu dois membros da equipe rival segurarem sua moto, impedindo sua saída.

Visivelmente irritado, o espanhol olhou em direção ao pessoal da Husqvarna tentando entender o que havia ocorrido, e foi orientado pela sua equipe a voltar ao ponto de saída. Fernández terminou a classificação na 15ª posição, enquanto a pole position ficou com Izan Guevara, da GasGas, seguido de Ayumu Sasaki, piloto da Husqvarna.

Veja abaixo o momento:

"Isso foi o que aconteceu no Q2 da Moto3 hoje", escreveu a equipe Tech3 nas redes sociais com um vídeo do ocorrido. "Adrián Fernández teve sua saída negada junto do grupo de pilotos durante a classificação por outra equipe. Inaceitável".

Chama a atenção o fato de nenhum dos envolvidos estar lutando pelo título da Moto3. Fernández é apenas o 20º na classificação do Mundial com 29 pontos, tendo como melhor resultado um oitavo lugar na Alemanha. Já o melhor colocado da Husqvarna é Sasaki em sexto com 138, mas bem distante dos 204 do líder Guevara.

O ato dos membros da equipe não passou ileso, sendo fortemente criticado por fãs nas redes sociais e até mesmo pelo dono do time, o tetracampeão Max Biaggi.

"Comportamento inaceitável!", escreveu Biaggi em seu perfil no Twitter. "Pedimos publicamente desculpas à Tech3 Racing Team e à Adrián Fernández. Uma ação não solicitada e perigosa que não pode ser justificada de forma alguma pelo nosso código de ética! Os responsáveis serão devidamente punidos".

Durante a tarde de sábado, a MotoGP publicou em suas redes sociais a decisão dos comissários da Federação Internacional de Motociclismo após a investigação sobre o caso.

"Dois membros da equipe Sterilgarda Husqvarna Max interferiram e fizeram contato com a moto e piloto de outra equipe de forma agressiva e perigosa enquanto este piloto estava saindo dos boxes no Q2 da classificação da Moto3".

"Os dois membros da equipe foram multados em dois mil euros cada e foram banidos de participar dos GPs da Austrália e da Malásia".

Chamou a atenção o fato da proibição se tratar apenas de duas provas futuras, não as que seguem diretamente o GP de Aragón, no Japão e na Tailândia. Na sequência, a categoria explicou o porquê da decisão.

"Não seria possível substituir os membros em questão para as próximas duas corridas devido a restrições de imigração e viagem para as etapas seguintes, o que poderia causar um problema de segurança para o piloto deles. Por isso a proibição de duas corridas passa a ser válida para os GPs da Austrália e da Malásia".

