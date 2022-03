Moto3: Foggia vence na Indonésia; Moreira abandona com problemas

Carregar reprodutor de áudio

Antes da chuva torrencial cair sobre o circuito de Mandalika, a Moto3 conseguiu realizar sua etapa na Indonésia, terminando com uma vitória dominante de Dennis Foggia da Leopard Racing, em um dia difícil para o brasileiro Diogo Moreira, que precisou abandonar com problemas em sua KTM.

A primeira corrida do Mundial na Indonésia desde 1997 terminou com o vice-campeão de 2021 Foggia superando um desapontador sétimo lugar na abertura da temporada, no Catar.

Na largada, Sergio García ultrapassou o pole Carlos Tatay na curva um, enquanto Andrea Migno, vencedor no Catar, subiu de quinto para segundo, assumindo a liderança pouco depois, mas acabou não completando a prova devido a uma queda na volta final.

Mas foi Foggia quem viu a bandeira quadriculada primeiro, terminando mais de 2s5 à frente de Izan Guevara, enquanto o pole Tatay completou o pódio.

O brasileiro Diogo Moreira foi um de sete pilotos forçados a abandonar a prova. Ele deveria ter largado em segundo, mas um problema técnico com sua moto KTM o forçou a sair do fundo do grid.

Mas o problema persistiu, forçando Moreira a abandonar com poucas voltas da corrida.

Foggia é agora o novo líder, com 34 pontos, um a mais que Sergio García. Izan Guevara é o terceiro com 28. A Moto3 retoma as atividades em duas semanas, com o GP da Argentina, a primeira prova em Termas de Río Hondo após dois anos de cancelamento.

Confira o resultado final da Moto3 na Indonésia:

F1 AO VIVO: LECLERC bate VERSTAPPEN e faz pole; tudo sobre a classificação no BAHREIN | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: