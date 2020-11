Após ter fraturado o braço em 19 de julho, quando caiu no GP da Espanha, Marc Márquez ainda não se recuperou totalmente da lesão e é dúvida para o início da próxima temporada da MotoGP. De acordo com o jornal espanhol El País, o piloto decidiu um novo prazo para uma nova - seria a terceira - cirurgia: 1º de dezembro.

Caso os médicos optem por uma nova intervenção no úmero do braço direito, Márquez poderia ficar mais seis meses fora das pistas, segundo fontes consultadas pelo veículo espanhol.

Após a primeira cirurgia, o espanhol tentou retornar no GP de Andaluzia, mas sentiu dores logo nos treinos e desistiu no início do fim de semana. Quando tentaria voltar mais uma vez, no GP da República Tcheca, ele precisou de uma nova cirurgia, que o tirou da temporada.

O dr. Xavier Mir, que operou o braço de Márquez, disse na época que “um acúmulo de estresse na área operada fez com que o implante (de titânio) cedesse".

“A recuperação está mais lenta do que o normal, porque desde o início as coisas não foram bem feitas”, declarou o empresário do piloto, Emilio Alzamora, ao jornal As.

Se a calcificação do osso ainda não o permitir a subir na moto, o diagnóstico clínico pode ser classificado como pseudoartrose umeral. “Além de inserir uma nova placa, seria necessário reforçar o úmero com medula óssea para ajudar na biologia do osso fraturado ”, publicou o site The Race.

Embora a equipe do piloto não confirme a existência de pseudoartrose - que geralmente é diagnosticada após seis meses de uma operação - supõe-se que os problemas se multiplicaram após a segunda intervenção.

