Johann Zarco foi responsável por diversos incidentes na temporada 2020 da MotoGP, incluindo o assustador acidente na Áustria que, por pouco, não atingiu Valentino Rossi e Maverick Viñales. E após novos casos em Portugal, o piloto da Aprilia Aleix Espargaró disparou contra o francês, furioso por sua falta de consciência pela segurança dos outros.

No final do TL4 do sábado, em Portimão, a Avintia Ducati de Zarco teve um problema no motor, com o francês decidindo cortar a pista no meio da curva final apesar da grande quantidade de fumaça que saía de sua moto.

Posteriormente, ele disse que estava ciente do que havia feito porque não havia vazamento de fluidos. Mas suas ações foram amplamente criticadas por pilotos da MotoGP, com Espargaró falando que o francês deu uma "resposta estúpida" para justificar suas ações.

"Como ele sabia que não tinha óleo? É uma resposta estúpida dele. Quando a moto está soltando fumaça, não tem como saber o que é. O problema é que Johann Zarco não muda, ele não aprende nunca".

"Na corrida, ele atingiu dois caras na minha frente. Inacreditável. Não é que eu tenha lgo pessoal contra ele, mas quando você vê fumaça saindo da moto, não dá para cruzar a pista no meio de uma curva de quarta, que você faz próximo de 200 km/h, porque se alguém vem de trás, e tiver óleo na pista, alguém pode morrer".

"É uma questão de responsabilidade, mas parece que ele não liga sobre a segurança dele ou de outros pilotos. E isso me deixa furioso".

O piloto da Avintia voltou a se defender quando ficou sabendo da resposta de Espargaró, afirmando que é "típico" do espanhol falar essas coisas para a imprensa e não diretamente a ele.

"Eu sei do contato que tive com Mir. Esse eu me lembro. O outro não. De qualquer modo, tentei o meu melhor. Quando todos estavam bravos comigo na Áustria, eu fui até a comissão de segurança e ninguém disse nada".

"É fácil falar de você pelas costas, mas quando você está diante da pessoa, ficam calados. Acho que isso é típico de Aleix e se ele tem um problema comigo, que venha para conversarmos".

"Eu fiz isso com Pol após a República Tcheca [quando os dois colidiram e Zarco foi penalizado], e por mais que não estivéssemos de acordo no momento, pelo menos conversamos. O que eu fiz ontem foi cortar a pista por conta do meu problema técnico e eu sabia que não havia vazamento de óleo".

"Então há pilotos que não sabem nada de mecânica, e eles não tem ideia do que aconteceu. Eu sabia o que havia acontecido, que não havia vazamento. Por isso tomei essa decisão".

"Eles acham que eu faço as coisas sem pensar, mas, na verdade, eu penso mais do que eles acham. Então, isso não é um problema".

