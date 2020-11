MotoGP: Quartararo revela que voltará a ter sessões com psicólogo

Fábio Quartararo revelou após a última corrida da temporada de 2020 da MotoGP, em Portimão, que voltará a trabalhar com um psicólogo. O francês foi uma das sensações em sua estreia na MotoGP em 2019, terminando como melhor estreante com sete pódios e lutando pela vitória em várias ocasiões com Marc Márquez. No entanto, a estreia naquela época não foi fácil para o então jovem de 19 anos.

A primeira corrida no Catar foi um duro golpe. Depois de se classificar em quinto para o grid de largada, a moto de Quartararo parou e ele teve que largar do pitlane, o que tirou suas chances de pontuar. Após um ano daquele momento complicado, Quartararo reconheceu que precisou de ajuda psicológica para superar aquele golpe.

O ano de 2020 começou da melhor maneira para 'El Diablo’, que venceu as duas corridas em Jerez, mas, a partir daí, a temporada foi de mal a pior para ele, perdendo o campeonato em Valência e terminando o mundial na oitava posição - três atrás do que em 2019.

Depois de um final de temporada em que somou 12 pontos nas últimas cinco corridas, Quartararo disse que vai voltar a pedir ajuda de um psicólogo. "No ano passado não precisei vê-lo, porque tudo ia muito bem, não tínhamos problemas", explicou.

"Digamos que não precisasse. Não fiquei com raiva. E este ano, quando as coisas não correram bem, vi que precisava voltar a consultar o meu psicólogo. Acho que será importante trabalhar nisso no ano que vem porque podemos ter problemas com a moto na próxima temporada. Penso que será muito importante trabalhar com ele e estar realmente preparado para o início da temporada”.

“É hora de descansar, mas também de pensar no que realmente preciso para lutar pelo título no próximo ano. Aprendi muito este ano, embora tenha sido uma temporada muito difícil. Foi uma grande temporada, mas infelizmente não foi um grande final. Pode ser uma experiência útil para o próximo ano”, definiu.

