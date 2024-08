Após mais uma limpa no fim de semana, Francesco Bagnaia reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos da MotoGP, mas com uma diferença mínima para Jorge Martín, dando indícios de que a briga pelo título da principal categoria do motociclismo mundial deve se estender até o fim da temporada 2024.

Depois de os dois entrarem no domingo empatados na liderança, Bagnaia chega aos 275 pontos contra 270 de Martín, que foi o segundo colocado no GP do Red Bull Ring.

Com mais um pódio na temporada, Enea Bastianini se consolida na terceira posição, mas com 214 pontos, o italiano da Ducati parece ter um longo caminho a percorrer caso queira entrar na briga pelo título. Após uma grande corrida de recuperação neste domingo, Marc Márquez segue em quarto com 192, enquanto Maverick Viñales fecha o top 5 com 139.

Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Áustria:

Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Áustria:

Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Áustria:

POSIÇÃO CHASSI PONTOS 1 Ducati 389 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 37 - - - - - - - - - 2 Aprilia 208 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 16 - - - - - - - - - 3 KTM 194 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 16 - - - - - - - - - 4 Yamaha 53 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - - - - - - - - - - 5 Honda 28 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 2 - - - - - - - - -

Rossi DETONA escolha por Márquez: Ducati vai PAGAR CARO? Pramac encaminha contratação | ARENA CROSS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!